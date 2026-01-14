NearYou söker Redovisningsekonom
2026-01-14
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
I rollen har du ett övergripande ansvar för redovisning, deklarationer och finansiell rapportering med starkt fokus på kvalitet och noggrannhet. Du säkerställer korrekt och tillförlitlig ekonomisk rapportering samt arbetar aktivt med analyser som ger ledningen tydliga beslutsunderlag och bidrar till välgrundade strategiska beslut.
Det är en dynamisk roll som innefattar en rad olika arbetsuppgifter med dessa huvudsakliga ansvarområden
• Övergripande ansvar för redovisning, bokslut och rapportering enligt K3/IFRS.
• Upprätta årsredovisning och deklarationer i samarbete med koncernfunktioner.
• Leda budget- och prognosprocesser för bolaget.
• Säkerställa intern kontroll och regelefterlevnad.
• Ansvara för skatter, moms och avgifter.
• Kontakt med revisorer, myndigheter och externa parter.
• Utveckla och effektivisera ekonomiska processer och rutiner.
• Stödja ledningen med ekonomiska analyser och beslutsunderlag.
• Sköta all kommunikation mellan de anställda - bolaget och extern lönekonsult.
Du kommer även ha löpande kontakt med revisorer, myndigheter och externa parter samt arbeta med att utveckla och effektivisera ekonomiska processer och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om svensk och internationell redovisning (K3/IFRS) samt erfarenhet av ledarskap och strategiskt ekonomiarbete. Utöver detta har du erfarenhet av ERP-system och Excel samt grundläggande kunskap om löneprocesser.
Som person är du analytisk, strukturerad samt har god kommunikations och samarbetsförmåga.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Patrik Johansson tel 070 785 84 09.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
