NearYou söker däckskiftare i Mariestad
NearYou Sverige AB / Montörsjobb / Mariestad Visa alla montörsjobb i Mariestad
2026-03-03
Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Är du praktiskt lagd och trivs i ett högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig. Nu söker vi på NearYou däckskiftare i Mariestad.
Arbetsuppgifterna består av hjulbyte på personbilar. Du ansvarar för att köra in och ut bilarna i verkstaden samt genomföra hjulbyten. En kollega ser till att hjulen finns framkörda. Du arbetar självständigt med varje bil och byter cirka 2-3 bilar per timme. Arbetet är förlagd på dagtid mellan 07:00-16:00. Kvalifikationer
B-körkort
Vi söker dig som gillar att jobba praktiskt och har ett naturligt driv i ditt arbete. Du är noggrann, stresstålig och van att ta eget ansvar.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Konsultchef Patrik Johansson 0707858409. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Patrik Johansson patrik.johansson@nearyou.se +46 70 785 84 09 Jobbnummer
9773945