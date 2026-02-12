NDT-inspektör till Siemens Energy
Siemens Energy i Trollhättan söker en erfaren NDT-inspektör. Uppdraget börjar som anställning hos Ikett Personalpartner, men det finns goda möjligheter för övergång till kund.
Om rollen
Som NDT-inspektör inom Gas Services Distributed arbetar du självständigt med oförstörande provning (NDT) och dimensionskontroller av komponenter till gasturbiner och paketeringsmoduler. Arbetet sker ofta i nära samarbete med leverantörer och innebär att du genomför inspektioner enligt gällande specifikationer samt tekniskt och formellt granskar tillhörande dokumentation. Inspektionerna utförs huvudsakligen hos leverantörer. Vid avvikelser ansvarar du för att tydligt beskriva dessa ur ett tekniskt perspektiv, kommunicera dem vidare och samordna nödvändiga åtgärder tillsammans med tvärfunktionella team.Arbetsuppgifter
• Förbereda, genomföra och följa upp NDT och dimensionskontroller på komponenter till gasturbiner och paketeringsmoduler.
• Kvalificera och utveckla leverantörer samt aktivt bidra till kvalitetsförbättringar av inköpta delar.
• Förebygga kvalitetsproblem genom att ta fram och implementera preventiva åtgärder hos leverantörer.
• Analysera grundorsaker till avvikelser och driva korrigerande åtgärder tillsammans med leverantörer.
• Implementera förebyggande SQM-metoder och arbeta med riskhantering i leverantörsrelaterade processer, projekt och produkter.
• Initiera, följa upp och driva korrigerande och förebyggande åtgärder.
• Samarbeta proaktivt med globala team och interna intressenter.Profil
• Teknisk utbildning inom exempelvis mekanik, svets, maskinteknik eller motsvarande (CWI, CWE eller liknande är meriterande).
• Certifierad enligt ASNT, ISO 9712 eller motsvarande i VT, MT, PT och UT, minst nivå II (LT är meriterande).
• Flera års erfarenhet av NDT på större stålkonstruktioner.
• God kunskap inom kvalitetsmetoder såsom 5 Why, FMEA, 8D och RCA.
• God samarbets- och kommunikationsförmåga samt ett strukturerat arbetssätt.
• Goda kunskaper i MS Office.
• Erfarenhet av SAP är meriterande.
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.
Tjänsten innebär resor och du behöver vara beredd att resa upp till 60 % nationellt och internationellt. Hybridarbete tillämpas, med tre dagar per vecka på kontoret när du inte är på resande fot.
Önskad starttid: 1 april eller enligt överenskommelse.
Detta är en inhyrning via Ikett Personalpartner AB med möjlighet till övergång till kund för rätt person. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.Om företaget
Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem.
På Siemens Energy arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året. I Siemens verkstad i Trollhättan tillverkas brännkammare för gasturbiner och dem är specialiserade på tillverkning av delar i rostfritt stål, legeringar och värmetåliga material.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
