NC-operatör inom plåtbearbetning - Norra Stockholm

2026-05-29


Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, struktur och effektivitet står i fokus? Till vår kund i Norra Stockholm söker vi nu en erfaren NC-operatör inom plåtbearbetning.
Här blir du en viktig del av den dagliga produktionen, där du arbetar med tunnplåt, främst rostfria material och bidrar till ett stabilt och effektivt produktionsflöde. Rollen passar dig som trivs i en praktisk miljö och är van att arbeta självständigt i produktion.

Om rollen:
Som NC-operatör har du en central roll i produktionen där du ansvarar för att köra maskiner och säkerställa att tillverkningen flyter på enligt plan. Du arbetar med färdiga program och har fokus på kvalitet, noggrannhet och tempo. Det här är en roll för dig som har erfarenhet och kan komma in i arbetet med kort startsträcka.

Dina arbetsuppgifter
Köra NC-styrda plåtbearbetningsmaskiner

Ladda material och hantera detaljer i produktionen

Övervaka maskinernas drift och produktion

Utföra enklare justeringar vid behov

Kontrollmäta detaljer och säkerställa kvalitet

Följa ritningar och arbetsinstruktioner

Bidra till ett stabilt och effektivt produktionsflöde

Vem är du?
Du är en erfaren operatör som trivs i produktionsmiljö och är van att arbeta självständigt. Du är noggrann, ansvarstagande och har en god känsla för kvalitet. Du ska känna dig trygg i att köra maskiner och hantera produktionen.

Vi tror att du har:

Erfarenhet av NC- eller CNC-styrda maskiner

Bakgrund inom plåtbearbetning eller liknande industri

Grundläggande ritningsläsning

Erfarenhet av att arbeta självständigt i produktion

Körkort och tillgång till bil

Extra plus om du även har:

Erfarenhet av stans- eller kantpressmaskiner

Erfarenhet av moderna plåtbearbetningsmaskiner, t.ex. från Salvagnini

Vana av rostfria material

Truckkort

Vad erbjuder vi?

En modern produktionsmiljö

Ett stabilt och långsiktigt uppdrag

Möjlighet att utvecklas inom produktion

Trygg anställning med kollektivavtal

Praktisk information

Start: Omgående

Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag

Arbetstid: Skiftarbete dagtid/kväll

Placering: Norra Stockholm

Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden AB erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden AB är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Produktion & Tillverkning.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personlig engagemang.
Vill du vill bli en av oss? ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se

