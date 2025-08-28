Nc-Fräsare Till Ostp I Örnsköldsvik
Experis AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-28
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria rör och rördelar med tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda. I Örnsköldsvik arbetar ca 150 personer fördelat på två fabriker. Örnsköldsvik har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar.
Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där precision, kvalitet och utveckling står i fokus? Vi söker en skicklig CNC-operatör/programmerare som vill vara med och driva vår produktion framåt. Hos oss får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik, bidra till smarta lösningar. OSTP är en trygg arbetsgivare som erbjuder balans mellan arbetsliv och fritid - och här får du samtidigt ett härligt team av kollegor vid din sidaPubliceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör/programmerare hos OSTP kommer du att arbeta med maskinbearbetning av avancerade formverktyg och maskindelar samt programmera CNC-styrda maskiner. Du bidrar aktivt till utveckling och förbättringar inom både teknik och arbetsprocesser.
Du kommer bland annat att:
* Samarbeta med konstruktion för att förbättra arbetsmiljön, öka produktiviteten och kvaliteten samt korta genomloppstider
* Arbeta med uppspänningsteknik och hantera tunga arbetsstycken
* Behärska programmering i Siemens- och Heidenhain-styrsystem
* Utföra avancerad parameterprogrammering
Vem är du?
Vi söker dig som har CNC-operatörsutbildning eller motsvarande maskinteknisk bakgrund. Du är van att arbeta med programmering i Siemens- och Heidenhain-styrsystem och har erfarenhet av avancerad parameterprogrammering. Har du dessutom kunskaper i ritningslära och matematik är det meriterande.
Vi söker dig med flera års erfarenhet, men vi söker också dig som är mer junior med rätt utbildningsbakgrund och en stark vilja att utvecklas inom yrket.
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du trivs med att ta ansvar, arbetar gärna självständigt men är också en lagspelare som ser värdet i samarbete.
Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö med avancerad teknik och möjlighet att utvecklas i takt med företagets framgång.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar OSTP med Jefferson Wells, ett företag i ManpowerGroup. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Mats Andersson, via mejl: mats.andersson@jeffersonwells.se
eller via telefon: 070-854 30 42
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "f3336ba5-b4bd-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Ostp Sweden AB Kontakt
Mats Andersson Mats.Andersson@jeffersonwells.se +46708543042 Jobbnummer
9479680