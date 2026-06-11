NC-fräsare
Bharat Forge Kilsta AB / Verktygsmakarjobb / Karlskoga Visa alla verktygsmakarjobb i Karlskoga
2026-06-11
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Bharat Forge Kilsta AB i Karlskoga ägs av den indiska smideskoncernen Bharat Forge Ltd, världens största smideskoncern. Bharat Forge Kilsta AB har ca 300 anställda.
Bharat Forge Kilsta AB är globalt en av de största leverantörerna av vevaxlar och framaxelbalkar för tunga lastfordon samt styrdetaljer. Navet i verksamheten utgörs av en unik 16000 tons smidespress, som anses vara världens mest effektiva anläggning i sitt slag. Kunderna utgörs av flertalet större, europeiska lastbilstillverkare. Bolaget verkar i en starkt konkurrensutsatt och utpräglat internationell miljö.
Vi söker nu en erfaren NC-fräsare
Tillverkningen är enstyckstillverkning eller mycket korta serier. Vi sätter stort värde på att du är en erfaren NC-fräsare som är van att arbeta självständigt och vill utvecklas hos oss.
Befattningen ställer krav på stor noggrannhet, flera års erfarenhet av arbete med NC-maskiner, helst med Heidenhain TNC-styrsystem, goda kunskaper i fräsning, mätning och ritningsläsning. Kunskap i CAM-programmering värdesättes, då arbetet utförs självständigt.
Arbetstid
För närvarande dagtid. Andra skiftformer kan dock bli aktuella.
Känner du att detta arbete skulle passa dig och att du svarar upp mot våra krav erbjuder vi dig ett ansvarsfullt jobb i en modern verkstadsindustri som satsar offensivt.
Vi är ett gemytligt gäng med mycket god kamratskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobb@bharatforgekilsta.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NC-fräsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bharat Forge Kilsta AB
(org.nr 556061-2565)
Box 428 (visa karta
)
691 27 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef Verktygstillverkning
Anders Bolinder 0586-247382 Jobbnummer
9959472