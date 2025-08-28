Nc- Svarvare Till Ostp I Örnsköldsvik
OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria rör och rördelar med tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda. I Örnsköldsvik arbetar ca 150 personer fördelat på två fabriker. Örnsköldsvik har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar.
Vi på OSTP i Örnsköldsvik söker nu en NC-svarvare som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du växa i din roll genom att arbeta med senaste tekniken och avancerade bearbetningsmaskiner, där utveckling och kvalitet står i fokus. OSTP är en trygg arbetsgivare som erbjuder balans mellan arbetsliv och fritid - och här får du samtidigt ett härligt team av kollegor vid din sidaPubliceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
* Maskinbearbeta avancerade formverktyg och maskindelar.
* Programmera och ställa CNC-styrda bearbetningsmaskiner.
* Utveckla lösningar tillsammans med konstruktionsavdelningen för att förbättra arbetsmiljön, öka produktionsutfallet, höja produktkvaliteten och korta genomloppstider.
* Bevaka den tekniska utvecklingen inom mjukvara och maskinteknik samt föreslå hur den kan implementeras i verksamheten.
* Bidra till vidareutveckling av material, metoder och arbetsprocesser för att stärka företagets konkurrenskraft.Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av CNC-svarvning och programmering, med särskilt goda kunskaper i Siemens styrsystem och cad/cam-programmet CAM Modul. Du har även erfarenhet av styrsystem och behärskar avancerad parameterprogrammering. Rollen kräver att du är van vid uppspänningsteknik och hantering av tunga arbetsstycken, samt att du arbetar noggrant och alltid följer gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Du trivs med att samarbeta i team och delar gärna med dig av din kunskap, samtidigt som du är nyfiken på teknikutveckling och intresserad av att ta till dig ny kunskap för att stärka både din egen och företagets konkurrenskraft.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en högteknologisk miljö där din kompetens verkligen gör skillnad. Vill du vara med och driva utvecklingen framåt tillsammans med oss - då kan detta vara nästa steg i din utvecklingKontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar OSTP med Jefferson Wells, ett företag i ManpowerGroup. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Mats Andersson, via mejl: mats.andersson@jeffersonwells.se
eller via telefon: 070-854 30 42
