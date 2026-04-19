Navigations- och sambandstekniker
Hasslö Varv AB / Marknadsföringsjobb / Karlskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskrona
2026-04-19
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hasslö Varv AB i Karlskrona
Hasslö Varv är ett familjeägt varv i Blekinge med rötter från 1927. Vi levererar kompletta lösningar för båtar och marina system - från service och underhåll till större installationer av navigations- och kommunikationssystem. Med egna verkstäder och lång erfarenhet kombinerar vi teknik, precision och engagemang för våra kommersiella kunder.
Nu vill vi stärka upp med dig som är en erfaren tekniker inom navigations- och sambandssystem. Vårt gäng består av både erfarna och nyare kollegor som alla tar ansvar för sina uppgifter. Hos oss får du möjlighet att ta dig an komplexa uppdrag, dela med dig av din kunskap och samtidigt vara med och driva våra projekt framåt.
Som erfaren tekniker får du en viktig roll i vår satsning på navigations- och sambandsteknik, där du är med och driver utvecklingen framåt och gör verklig skillnad. Du tar ansvar för hela arbetsprocessen - från ritningsläsning, installation och konfiguration till felsökning, underhåll och kundanpassade lösningar. Exempel på arbetsuppgifter:
Installera och konfigurera navigations- och kommunikationssystem, som radar och sjökortssystem
Identifiera, analysera och åtgärda komplexa problem i elektroniska system
Utföra regelbundna kontroller och underhåll för att säkerställa att systemen fungerar optimalt
Arbeta nära kunder för att förstå deras behov och leverera skräddarsydda lösningar
Dela med dig av kunskap och erfarenhet till kollegor
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta med avancerad teknik i en dynamisk och växande bransch, med stor frihet och ansvar i ditt arbete. Vi har en härlig, familjär stämning och en kultur där vi hjälps åt och delar kunskap - oavsett projektets storlek. Våra uppdrag varierar från mindre servicearbeten till större installationer, vilket gör arbetsdagen både omväxlande och utvecklande.
Vi söker dig som har erfarenhet av navigations- och sambandssystem. Du har arbetat med installation, felsökning och underhåll av dessa system och kan ta ansvar för komplexa uppdrag självständigt. Erfarenhet eller utbildning inom elteknik och elektronik är meriterande.
För att trivas och lyckas hos oss behöver du vara lösningsorienterad, kunna arbeta strukturerat och ha förmågan att samarbeta med kollegor, hos oss hjälps vi åt. B-körkort är ett krav då vissa kortare arbetsresor kan förkomma. Du behöver även kunna kommunicera obehindrat på svenska.
Mer om tjänsten och rekryteringsprocessen
Eftersom några av våra största kunder är FMV och Försvarsmakten kommer den som blir aktuell för tjänsten att genomgå en säkerhetsprövning.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sofia Josefsson på 0455 34 19 05 eller sofia.josefsson@hasslovarv.se
. Ansök genom att klicka på "ansök nu" och fyll i formuläret där du får besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Du kan även bifoga ditt CV men det är inget krav. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att växa tillsammans med dig!
Välkommen till Hasslö varv, en del av Öckeröborgen, beläget mitt i hjärtat av Blekinge skärgård. Här har vi hållit på med båtbyggeri i nästan 100 år, och vi är stolta över att fortfarande vara ett familjeföretag, nu i fjärde generationen.
Vi är en plats där gemenskap och humor är lika viktiga som yrkesskicklighet och kvalitet. Hos oss är alla på samma nivå, och vi arbetar tillsammans med allt från mindre båtar till större fartyg. Vi har resurser för att hantera båtar upp till 600 ton och våra egna verkstäder för plåtslageri och snickeri säkerställer att vi kan hålla hög kvalitet i varje projekt.
På Hasslö varv värderar vi frihet under ansvar. Här får du chansen att ta initiativ, utvecklas och pröva nya saker. Miljön är fantastisk - tänk dig att äta lunch med utsikt över vattnet!
Kom och bli en del av vår varvsfamilj. Oavsett om du är montör, elektriker eller projektledare, finns här en plats för dig där du kan växa och trivas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hasslö Varv AB
(org.nr 556074-9664)
373 65 HASSLÖ
För detta jobb krävs körkort.
Hasslö Varv
9862743