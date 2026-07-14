Nätverkstekniker till Regeringskansliet
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2026-07-14
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Sektionen för Signalskydd och separata system, Digitaliseringsavdelningen
Regeringskansliet är mitt i en omfattande digital förnyelse. Vi utvecklar våra arbetssätt och tekniska lösningar för att skapa en smidigare och mer effektiv vardag – där en stabil och säker nätverksinfrastruktur är en grundförutsättning. Nu söker vi dig som vill vara med på resan och bidra med din kompetens inom nätverk och infrastruktur i en miljö där mycket är på gång och ingen dag är den andra lik.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vårt uppdrag är unikt – vi är med och bygger en del av Sveriges digitala ryggrad. Våra tjänster används i hela Regeringskansliet och på över 100 utlandsmyndigheter världen över, ofta i miljöer med separata och särskilt skyddade system där kraven på stabilitet, säkerhet och tillgänglighet är mycket höga.
Nu söker vi nätverkstekniker som vill ta en nyckelroll i att utveckla och förvalta vår nätverksinfrastruktur.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/
Om rollen
Som nätverkstekniker arbetar du med att förvalta, utveckla och säkra Regeringskansliets separata och säkerhetsskyddade nätmiljöer. Du ansvarar för hela nätverksinfrastrukturen – från switchar och routrar till brandväggar och kryptoutrustning – och är delaktig i modernisering och vidareutveckling av våra nätverksplattformar.
Rollen är till stor del operativ med fokus på drift, underhåll och felsökning, men innebär också ett strategiskt ansvar där du bidrar till design och framtagning av framtidens nätverkslösningar. Du förväntas arbeta nytänkande, med ett analytiskt förhållningssätt, och bidra med ett arkitektperspektiv i utvecklingen av säkra och robusta miljöer.
Du samarbetar nära andra teknikområden inom IT och bidrar till en stabil, säker och långsiktigt hållbar infrastruktur som är central för Regeringskansliets verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-14Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Gymnasieexamen.
Flerårig erfarenhet av nätverksdrift i Linux och Windows baserade miljöer.
Erfarenhet av design, konfiguration och vidareutveckling samt optimering av nätverksinfrastruktur.
Erfarenhet av fysisk nätverksinfrastruktur.
Arbetslivserfarenhet av verktyg för övervakning samt analys av loggar.
Erfarenhet av att leda och driva tekniska initiativ och projekt.
Arbetslivserfarenhet av WAN/LAN och VPN.
Arbetslivserfarenhet av avancerad konfiguration av routrar, brandväggar och Switchar.
Erfaren användare av script så som powershell, bash och python.
Du kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Relevant högskoleutbildning.
CCNP (Cisco Certified Network Professional) certifiering eller motsvarande utbildning.
Erfarenhet av test och verifiering av nätverk och nätverkskomponenter.
Erfarenhet av nätverksdrift inom säkerhetsklassade IT-miljöer.
Erfarenhet av totalförsvarsgemensamma säkerhetssystem.
Arbetat med skyddsvärd information.
Erfarenhet av signalskydd.
Dina Egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Din problemlösande och analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa situationer och hitta välavvägda lösningar. Du har en prestigelös inställning och samarbetar gärna med andra för att nå bästa möjliga resultat. Du tar ansvar, visar initiativ och anpassar dig när behoven skiftar – alltid med fokus på att skapa stabila, säkra och hållbara lösningar som gör verklig skillnad.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Annonsen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Edward Miller som är sektionchef, eller rekryteringsspecialist Filip Ristov. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10002417