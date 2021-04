Nätverkstekniker till Linköpings kommun - Centric Professionals AB - Supportteknikerjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Centric Professionals AB

Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Linköping2021-04-08Vi söker nu dig som har bred erfarenhet av planering av nätverk, support och installation av switchar och accesspunkter och god erfarenhet av brandväggar till ett tillsvidareuppdrag hos Linköpings kommun.Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga på din karriär.2021-04-08I rollen som nätverkstekniker kommer du planera och underhålla nätverket. Felsökning, uppsättning och uppgradering är några av delarna som kan ingå i en vanlig arbetsdag och arbetet utförs i samtliga av Linköpings kommuns lokaler. Ärenden kommer in via ärendehanteringssystemet och därigenom strukturerar du själv upp din dag för att vara så effektiv som möjligt.Dokumentation är A och O och förutom att ta del av mycket värdefull dokumentation så förväntas du även bidra till den. Är det något som behöver uppdateras eller läggas till så läggs ansvaret hos dig för att få det så bra som möjligt.Du kommer även arbeta med förändringsarbetet i miljön för att säkerställa en stabil, säker och uppdaterad miljö för verksamheten.Din profil och kvalifikationenDu har ett par års erfarenhet av snarlik rollDu har en utbildning inom områdetDu kommer att jobba i vårt ärendehanteringssystem och behöver vara självgående till stor del och ha bra kunskap inom nätverksinfrastruktur.Läsa och förstå dokumentationDokumentera förändringar/nyinstallationerDu kommer att åka ut till våra verksamheter och byta switchar och accesspunkter som gått sönder/krånglar. Viktigt att kunna planera sitt arbete och vara bra på att hantera kundkontakter.Felsökning/regelhantering i brandväggVi har produkter från: HP, Aruba, Cisco, Extreme, Fortigate. Du kommer att få lära dig det som är relevant inom resp. tillverkare för att kunna utföra jobbet.Krav på B-körkortSom person behöver du vara strukturerad och metodisk. Du behöver vara social och duktig på att samarbeta och en engagerad person kommer att trivas bra i teamet!Låter detta som rätt uppdrag för dig så registrera din ansökan redan idag.Vad vi erbjuderPå Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas, även om de har några år på nacken. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.Mer om ossCentric är ett IT-företag med 370 anställda och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.OBS! Du vet väl att du kostnadsfritt kan ladda ner hundratals e-böcker på vår hemsida. Där finns böcker inom allt från t ex IT, ekonomi, personlig utveckling, karriärstips till hur man skriver ett bra CV.Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Kim Dalhammer på tfn: 0734-159360 eller kim.dalhammer@centric.eu Registrera din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidArbetstiden är 40 timmar per vecka -Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-08Centric Professionals AB5678230