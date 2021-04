Nätverkstekniker till IT-förvaltningen på Region Gävleborg - Region Gävleborg, IT-förvalting - Supportteknikerjobb i Gävle

Region Gävleborg, IT-förvalting / Supportteknikerjobb / Gävle2021-04-13På IT-förvaltningen är vi drygt 130 anställda, vilket gör att arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande. Som anställd hos oss får du därmed chansen att bredda dina kunskaper ytterligare och samtidigt möjligheten att specialisera dig inom ett område som du gillar. Nätverk och datakommunikation består av en grupp på 5-6 personer som ansvarar för regionens behov i hela Gävleborgs län.2021-04-13Vara delaktig i Region Gävleborgs arbete med infrastrukturen gällande datakommunikation.Medverka i att bla driva utvecklingsfrågor inom området datakommunikation, dess olika delar. I arbetet ingår felsökning på systemnivå, implementation och design av nätinfrastruktur, hands-on arbete med bla switchbyten, uppsättning av accesspunkter och löpande konfiguration. I arbetet ingår resor i Gävleborgs län.Arbetet förutsätter ett självgående arbetssätt utifrån uppdraget.Relevant teknisk utbildning i grunden och har arbetat ett flertal år med drift av datakommunikationsnätverk.Du har fördjupade kunskaper inom nätverksinfrastruktur, switchar, routrar, next gen applikations-brandväggar, trådlösa nät och lastbalanserare.Kunskap och erfarenhet av WAN-förbindelser i stora komplexa miljöer med geografisk spridning samt säker access för klienter, servrar och andra enheter är meriterande. Gärna också kunskap och erfarenhet av arkitektur och design.Vi söker dig som kan kommunicera med både verksamhet och tekniska specialister och som kan förmedla budskap till verksamheterna som inte har IT som huvudsyssla.Du skall vara självgående och drivande, till exempel kring utredningar, designprinciper och genomföranden. Du skall också vara en lagspelare, kunna ingå i och bistå projektgrupper, medverka vid upphandlingsunderlag och verka i teamet kring vårt nätverk.Noggrannhet är en självklar egenskap i fråga om konfiguration, dokumentation och hantering av nätverksteknik. Vi ser också att du är nyfiken och drivande i din egen utveckling och delaktig i gruppens utveckling.Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Körkort erfordras.ÖVRIGTRegion Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-04Region Gävleborg, IT-förvalting5688577