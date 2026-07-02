Nätverkstekniker till Ellevio
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Vill du vara med och bygga framtidens smarta elnät hos en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare? Klart du vill! Vi arbetar med löpande urval så sök redan idag.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Ellevio är ett av landets största elnätsbolag, och tillsammans fortsätter de att elektrifiera Sverige. Hos Ellevio blir du en del av en trygg verksamhet där du får möjlighet att göra verklig skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen. De tror på en ljus och hållbar framtid – gör du?
Som nätverkstekniker blir du en del av NMC-teamet inom Operation Technology. Teamet är i dag en etablerad och central del i det dagliga arbetet med att övervaka och utveckla elnätets kommunikationsinfrastruktur.. För att möta det fortsatta behovet och frigöra tid för sina seniora specialister, söker de nu ytterligare en nätverksintresserad talang som vill kickstarta eller ta nästa steg i sin karriär. Detta är en fantastisk chans att få arbeta i en snabbfotad miljö och växa långsiktigt inom bolaget!
I den här rollen har du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag som är uppdelat mellan daglig drift och spännande utvecklingsprojekt. Ellevio har ett enhetligt nätverk uppbyggt med Cisco-utrustning som säkrar kommunikationen hela vägen innan den når ut till elanläggningarna. Det innebär att du inte bara tar emot larm, utan du arbetar aktivt med incidenter, changes, optimering och felsökning i själva nätverket.
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta med ny teknik inom elektrifiering och anslutning av förnybar energi
En inkluderande arbetsplats där du får vara med och påverka arbetssätt, utvecklas i din roll och växa tillsammans med erfarna kollegor
En dedikerad konsultchef från Academic Work som följer din utveckling och resa under uppdragets gångDina arbetsuppgifter
Hanterar incidenter och drift i NMC: Tar emot, analyserar och felsöker inkommande larm och felärenden via telefon och mail enligt ITIL.
Ansvarar för distansfelsökning och eskalering: Löser nätverksproblem direkt från driftcentralen eller skickar komplexa ärenden vidare till externa partners.
Arbetar aktivt med utveckling och uppbyggnad i Cisco-miljön.
Deltar i utvecklingsprojekt och dokumentation: Bidrar i olika projekt och utför på sikt acceptanstester samt EDCN-dokumentation.
Deltar i förvaltning av nätverk såsom konfigurationsändringar, patchning och uppdateringar.
Ansvarar tillsammans med övriga teamet för inköp av utrustning och abonnemang samt håller ordning på reservdelslagret.
Vi söker dig som
Du har en eftergymnasial utbildning inom området, exempelvis systemvetenskap, nätverksteknik eller liknande
Har god nätverkskompetens, förvärvad genom utbildning, arbetslivserfarenhet eller egenintresse
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska
Innehar svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad
Det är meriterande om du har
Erfarenhet/kunskap inom Cisco
Nätverkskompetens i kombination med erfarenhet inom elkraft
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering. För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du arbetar strukturerat och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har ett analytiskt förhållningssätt, är lösningsorienterad och tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor i det egna teamet och med andra delar av verksamheten, vilket gör att du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta mot gemensamma mål.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "69ZTJ7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sommargatan 110 (visa karta
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656 37 KARLSTAD Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9989885