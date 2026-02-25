Nätverkstekniker till Caziti
2026-02-25
Är du en driven nätverkstekniker som vill ta nästa steg i karriären? Vill du arbeta nära kunder och vara en nyckelperson i både felsökning och utveckling av moderna nätverkslösningar? Söker du en roll där du får växa tillsammans med ett specialistteam i ett ingenjörsdrivet företag? Då kan rollen som nätverkstekniker hos Caziti vara något för dig!Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en nätverkstekniker till vår kund Caziti. Caziti är ett Stockholm-baserat IT-konsultbolag som specialiserar sig på nätverk, automation, moln och IT-säkerhet. De hjälper företag att effektivisera och modernisera sina IT-miljöer och har erfarenhet av både små och stora organisationer, inklusive säkerhetskritiska verksamheter. Den här rollen är placerad hos en av Cazitis kunder i Stockholmsområdet. Arbetsuppgifter
Som nätverkstekniker arbetar du ofta i nära samarbete med kollegor och olika projektteam. Rollen innebär ett kontinuerligt flöde av inkommande kundärenden där du arbetar med att felsöka, korrigera buggar och övervaka loggar. För dig som har intresse finns även möjligheten att arbeta med enklare programmering. Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team av specialister inom ett ingenjörsdrivet företag, med goda utvecklingsmöjligheter och chans att påverka företagets riktning.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen:
Assistera i planering och implementering av nätverkslösningar
Delta i felsökning och lösa tekniska problem relaterade till nätverksinfrastruktur
Hjälpa till med konfigurering, monitorering och underhåll av nätverksenheter, såsom routrar, switchar och brandväggar
Delta i projekt kring nätverksuppgraderingar och expansion
Hantera inkommande kundärenden och utföra löpande felsökning
Arbeta med loggmonitorering och korrigering av buggar
Bidra vid behov med enklare programmeringsuppgifter
Du erbjuds:
En roll tillsammans med ett litet, sammansvetsat gäng specialister i ett ingenjörsdrivet företag
Mycket goda utvecklingsmöjligheter
Stora möjligheter att påverka och vara delaktig i företagets utveckling
Dina egenskaper
I den här rollen har du stor nytta av ett problemlösande och serviceinriktat arbetssätt. Du är självgående, resultatinriktad och trygg i din kompetens på medior-nära senior nivå. Som person är du social, professionell och representativ, med ett välklätt och förtroendeingivande uppträdande. Vi söker dig som är målmedveten, utvecklingsorienterad och kommunikativ, med förmågan att på ett enkelt sätt stötta kunder i tekniska frågor.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet av att arbeta som nätverkstekniker eller i en liknande roll
Har kunskaper av nätverksprotokoll, routing och LAN/WAN-teknik
Kunskapsnivå likvärdig CCNP eller högre (certifiering är meriterande men inget måste)
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Kunskaper om programmeringTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidare. Start 2026-03-01.
