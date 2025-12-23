Nätverkstekniker med några år
2025-12-23
Vi söker en noggrann och lösningsorienterad nätverkstekniker till ett längre konsultuppdrag hos en av våra kunder inom infrastruktur och teknik. Uppdraget passar dig som har några års erfarenhet av nätverksarbete, vill ta nästa kliv i karriären och trivs i en säkerhetsklassad miljö med höga krav på struktur, tillgänglighet och kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som nätverkstekniker blir du en del av ett tekniskt team som ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av nätverksmiljöer. Rollen är bred och innefattar både daglig problemlösning och deltagande i förändringsarbete.
Du kommer bland annat att:
• Arbeta med felsökning, drift och underhåll av nätverksinfrastruktur
• Hantera incidenter och förändringar enligt etablerade processer
• Övervaka nätverksmiljöer och analysera loggar
• Samarbeta med kollegor i tekniska projekt och förbättringsinitiativ
KvalifikationerSkall-krav:
• Minst 2 års erfarenhet av arbete som nätverkstekniker
• Goda kunskaper inom routing, switchning och brandväggar
• Erfarenhet av nätverksövervakning och felsökning i större IT-miljöer
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skriftMeriterande:
• Erfarenhet av Cisco-miljöer eller motsvarande leverantörer
• Kunskaper inom trådlösa nätverk och nätverkssäkerhet
• Kännedom om ITIL och ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av skriptning eller nätverksautomatisering
• Certifieringar inom nätverk, exempelvis CCNA eller likvärdigtAnställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 40 timmar/veckaDetta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av Q och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
