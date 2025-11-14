Nätverkstekniker / IT-tekniker - Resande tjänst
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten.
Vi söker en självgående och lösningsorienterad nätverkstekniker / IT-tekniker som trivs i en dynamisk och internationell miljö. I denna roll arbetar du med att installera, konfigurera och felsöka nätverkslösningar - främst genom att koppla samman switchar, routrar och övrig infrastruktur för våra kunders behov under större event utomlands.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Detta är en resande tjänst där du befinner dig utomlands i perioder om 2-3 veckor, för att sedan vara hemma i Sverige ungefär lika länge - innan nästa resa. Detta upplägg pågår under flera månader, och kräver därför att du är flexibel, anpassningsbar och tycker om att arbeta i internationella miljöer.
Du kommer att vara en del av ett team som säkerställer stabila och pålitliga nätverkslösningar på plats hos kunder och vid olika event runtom i världen.
Arbetsuppgifterna varierar men inkluderar bl.a.:
• Installation, driftsättning och sammankoppling av switchar och routrar.
• Grundläggande felsökning och åtgärder på plats.
• Stöd till kund och eventteam före, under och efter genomförda event.
• Dokumentation av arbete och nätverkslösningar.Kvalifikationer
• Har erfarenhet av nätverksteknik, särskilt inom switchar och routrar.
• Är praktiskt lagd och trygg i att arbeta med teknisk installation.
• Trivs med ett resande arbetssätt och att vara hemifrån längre perioder.
• Har god kommunikativ förmåga och fungerar väl i internationella sammanhang.
• Är ansvarstagande och kan representera företaget ute hos kund.
• Talar och skriver på svenska samt engelska obehindrat.
• B-körkort.
Meriterande:
• Bakgrund från den svenska Försvarsmakten.
Vi erbjuder:
• En unik möjlighet att arbeta med tekniska lösningar på internationella event.
• Resor världen över i ett rullande schema.
• Ett tight team, varierande arbetsdagar och högt tempo.
Är du redo för ett äventyr inom nätverksteknik? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt globala team! Ersättning
