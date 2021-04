Nätverkstekniker - Total Resurs AB - Supportteknikerjobb i Sollentuna

Total Resurs AB / Supportteknikerjobb / Sollentuna2021-04-09Vill du arbeta inom nätverk med drift och underhåll av system som bidrar till en bättre miljö? Vill du arbeta i natursköna Norrviken i ett stabilt familjeföretag som gör världen lite bättre, varje dag? Vi söker en nätverksspecialist till vår kund Ragnsells.Om RagnsellsFöretaget är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Här arbetar man med att samla in, behandla och återvinna avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige, Norge och Danmark. Deras erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Företaget är idag ca 1500 medarbetare i Sverige. Koncernen finns dessutom i Danmark, Norge och Estland. Totalt är det 2500 personer i hela koncernen. Företaget omsätter över 6 miljarder SEK per år och deras medarbetare har fler än 1600 fordon till sin hjälp. Här erbjuds du att arbeta i ett företag med stark entreprenörsanda och driv med fullt fokus på tillväxt. Bra förmåner och stora möjligheter till utveckling.Övergripande om tjänstenDu kommer ansvara för all nätdrift (WAN,LAN, Wifi) i samtliga länder på Ragnsells ca 150 lokationer och anläggningar i Norden. Fungera som stöd och rådgivning vid nyetablering av nya siter. Du kommer arbeta i ett team med tolv andra personer på IT-Operations och Support. Du ansvarar för hårdvarusupport och felsökning för nätdrift i samtliga länder varför resor kan förekomma i tjänsten. Vanligen resor i Sthlm:s området för felsökning, men ibland även längre resor till tex Norge, Danmark, Estland.I rollen ingår även inköp, hantering och konfigurering av nätutrustning. Du kommer också hantera felanmälningar mot operatör samt hanterar beställningar av förbindelser och uppgraderingar.Önskvärd kompetensVi ser gärna att du har relevant akademiskt utbildningsbakgrund eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Att du arbetat med grundläggande datakommunikation, LAN/WAN, Ethernet, switching, ICMP protokoll, TCP/IP, IP adressering, IP routing, IP routingprotokoll, VPN och brandväggar. Meriterande är kompetens på Fortigate brandväggar, HP/Aruba när det gäller trådlöst och switchar.B-körkort Krav.Språk: Svenska o Engelska i tal och skrift, förstå Norska och DanskaHar du några funderingar kring tjänsten?Tveka då inte att höra av dig till:Talent Acquisition Manager, Tove Svansson, tove.svansson@totalresurs.se Om Total ResursTotal Resurs är en nytänkande leverantör av konsult- och rekryteringstjänster inom IT, där vi med kundfokus omger oss av kompetenta och erfarna kollegor. Total Resurs grundades 2011 med säte i Stockholm och Malmö. Vi är idag ca 30 medarbetare varav ett tjugotal arbetar som konsulter. Sedan start har vi fokuserat på att omge oss av och bygga ett företag med de mest kompetenta personerna inom deras område. Vi vill vara våra medarbetares och kunders självklara val när det kommer till IT-tjänster och rekryteringar inom IT. Bakom Total Resurs står erfarna entreprenörer och några av marknadens främsta konsulter och medarbetare. Många av oss har mer än 25-års erfarenhet av konsultverksamhet, IT och rekrytering.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-09Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-06-28Total Resurs AB5683075