Nätverkstekniker
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-20
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Vill du vara med och bidra med din kunskap för ett viktigt samhällsuppdrag? Vill du arbeta på en arbetsplats som präglas av hög kamratanda och hög teknisk kompetens? Är du en duktig nätverkstekniker som trivs med varierande arbetsuppgifter och att få arbeta med komplicerade tekniska lösningar? Då är du den vi söker! Just nu söker vi både seniora och juniora nätverkstekniker inom flera olika områden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som nätverkstekniker innebär ett brett spektrum av nätverksrelaterade arbetsuppgigfter. Det kan handla om konfiguration och felsökning av brandväggar, routrar, och switchar. Att revidera teknisk dokumentation samt redovisa och dokumentera pågående och avslutande arbeten ser vi som en naturlig del i arbetet. Du har en viktig roll där du tillsammans med dina kollegor säkerställer en väl fungerande och uppdaterad IT-miljö.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplecitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
Lönetillägg vid föräldrarledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning. Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Akademisk utbildning med IT-inriktning eller annan eftergymnasial utbildning och/eller erfarenheter som vi bedömer likvärdigt
Aktuell och relevant erfarenhet av switchar, routrar och nätverksprotokoll
Goda kunskaper om nätverksutrustning som brandväggar och lastbalanserare
Goda kunskaper och förståelse av nätverk och IT-infrastruktur
Goda kunskaper om Ciscos nätverksprodukter
God förmåga att kommunicera i tal och skrift både på svenska och engelska
Svensk medborgare
B-körkort
Meriterande
Kryptering och säker kommunikation
Certifiering inom Cisco nätverk (ex. CCNA, CCNP, CCIE)
Erfarenhet av att bygga och designa nätverksmiljöer
Meriterande med Linux/Unix kunskaper.
Meriterande med kunskap om Windows server och AD
Personliga egenskaper
Du är en driven och initiativrik person som får jobbet gjort men inte på bekostnad av kvalitén. Vi tror att en förutsättning för goda resultat är prestigelöshet, struktur, noggrannhet samt förmågan att vara resultatinriktad. För oss är det viktigt att vi har en positiv framtoning, att vi hjälps åt och att alla gör sitt bästa. Vi ser att du har en god förmåga att arbeta självständigt och kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter, samtidigt är det viktigt att vara en god lagkamrat och ha ett gott samarbeta med dina kollegor. Tidvis är arbetsbelastningen hög vilket innebär att du ska vara stresstålig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Tjänsten är en civil anställning tillsvidare med placeringsort Stockholm. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte tidigare varit anställd i Försvarsmakten. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Resor och tjänsteresor förekommer i tjänsten. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen. För att veta mer om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Simone Aro på simone.aro@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006459