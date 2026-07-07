Nätverkstekniker
Hässleholms kommun / Supportteknikerjobb / Hässleholm Visa alla supportteknikerjobb i Hässleholm
2026-07-07
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Är du en nätverkstekniker som vill kombinera teknik, utveckling och samhällsnytta? Hos oss får du arbeta med moderna nätverks- och säkerhetslösningar och vara en viktig del av kommunens digitala utveckling.
Det här erbjuder vi dig!
Som nätverkstekniker har du en central roll i arbetet med kommunens nätverks- och infrastrukturlösningar. Tillsammans med enhetens övriga nätverkstekniker och IT-ingenjör arbetar du med att säkerställa en stabil, säker och ändamålsenlig IT-miljö.
I rollen ansvarar du för förvaltning, drift och vidareutveckling av nätverks- och infrastrukturtjänster. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat konfiguration, installation och utbyte av nätverksutrustning samt arbete med säkerhetsrelaterade lösningar och tekniska utredningar.
Du arbetar främst inom områdena nätverk och nätverkskommunikation, men deltar även i utvecklingsinsatser, dokumentationsarbete och förstudier. Rollen innebär löpande samverkan med både verksamheter och externa leverantörer för att säkerställa att våra lösningar möter organisationens behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast eller enligt överenskommelse.
Din arbetsplats kommer att vara på Havremagasinet, vilket innebär goda pendlingsmöjligheter eftersom arbetsplatsen endast ligger 10 minuters promenad från stationen.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och bidrar till ett positivt teamklimat. Du är serviceinriktad, har god kommunikativ förmåga och bygger lätt förtroendefulla relationer med såväl kollegor som verksamhetsrepresentanter och leverantörer.
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, initiativtagande och ha förmåga att omsätta tekniska lösningar till verksamhetsnytta. Du kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt kommunicera teknisk information, både muntligt och skriftligt, och anpassa ditt budskap efter mottagaren.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning med IT-inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterade kunskaper inom nätverk och nätverkskommunikation.
Minst två års erfarenhet av arbete med nätverksprodukter och nätverkstjänster från en verksamhet med liknande uppdrag och komplexitet. Erfarenhet av Cisco-baserade nätverks- och säkerhetslösningar (ISE, Catalyst Center, ACI, Firepower eller Splunk).
Har du dessutom erfarenhet av arbete med Linux, LoraWAN, Infoblox eller Kemp är det meriterande.
För jobbet behöver du B-körkort för manuell växellåda för att enkelt kunna ta dig runt i vår kommun.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2026-07-07Övrig information
Före anställning till tjänsten ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Du kan hämta det på Polisens hemsida: Arbete till en ledande befattning inom kommuner | Polismyndigheten
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Kommunledningsförvaltningen leder, samordnar och utvecklar Hässleholms kommuns verksamhet och stödjer kommunstyrelsen i strategiska frågor. Förvaltningen arbetar nära den politiska ledningen och ansvarar för övergripande frågor inom bland annat samhällsbyggnad, ekonomi, HR, kommunikation och näringslivsutveckling.
IT-avdelningen ansvarar för drift och utveckling av kommunens interna IT-miljö så som infrastruktur, servermiljö, förvaltningsspecifika verksamhetssystem, telefoni, internet och e-post. Vi ansvarar även för kommunens e-tjänsteportal och för framtagande och införande av e-tjänster. Med utgångspunkt från den digitala strategin driver vi digitaliseringsarbetet i kommunen.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Stadshuset (visa karta
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291 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, IT-avdelningen, Driftenheten Kontakt
Vision Vision 0451-268151 Jobbnummer
9995894