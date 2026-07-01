Nätverkstekniker
Humanit Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-01
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Har du en bakgrund inom nätverk, trivs att arbeta operativt såväl som i stora projekt, och är på jakt efter nästa utmaning i karriären? Då är du den vi söker!
Som nätverkstekniker kommer du att arbeta med löpande drift, underhåll, konfiguration och felsökning av nätverksinfrastruktur. Du blir en del av ett team med duktiga och engagerade nätverkstekniker med olika spetskompetenser, och det finns goda möjligheter till vidareutveckling och kompetensbreddning.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetsprocesser och värdesätter att du har en hög anpassningsförmåga till förändring samt att du gärna delar med dig av din expertis och kunskap till andra.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av incidenthantering, installation och konfiguration av kommunikationsutrustning samt dokumentation av både utfört arbete och rutiner kopplade till driftorganisationen.
Du har förmodligen:
Erfarenhet av drift av TCP/IP-baserade (W)LAN/WAN, Wifi-nätverk.
Erfarenhet av att hantera routing, switching och (W)LANtjänster.
God kunskap om nätverksprodukter från exempelvis Cisco, Nexus, HPE, Aruba, Infoblox
Vana att dokumentera utifrån fastställda rutiner.
God kunskap inom följande protokoll och tjänster: IP, TCP, WAN, LAN, BGP,QoS, OSPF, HSRP, VXLAN, MPLS, DNS, DHCP och Multicast.
Relevant utbildning och/eller certifieringar kopplat till nätverk
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Du är förmodligen:
Lösningsorienterad - där du tar egna initiativ och kommer med lösningsförslag för att driva arbetet framåt i ditt arbete.
Samarbetsvillig och kommunikativ - där du är vass på att skapa och underhålla kundrelationer samtidigt som du samarbetar väl med kollegor i teamet.
Strukturerad - där du kan planera och organisera ditt arbete på ett noggrant och strukturerat sätt.
💚 Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden 🚀
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2026! Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5811303-2079722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
(org.nr 556803-2287), https://career.humanit.se
Vasagatan 10 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Humanit Jobbnummer
9986752