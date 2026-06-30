Nätverkstekniker
Cilbuper IT AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-30
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Vill du arbeta som IT Arkitekt inom nätverk, cloud connectivity och infrastruktur i en tekniskt avancerad och samhällsviktig miljö? Vi söker nu en Cloud Network Architect åt vår kund inom försvarsindustrin, där du får en central roll i att designa och utveckla framtidens globala IT-infrastruktur.
Här får du arbeta med modern cloud connectivity, hybridlösningar och strategisk arkitektur i en komplex och säkerhetskritisk miljö.
Om rollen
I rollen som IT Arkitekt inom Connectivity arbetar du med att designa och utveckla framtidens nätverks- och plattformslösningar med fokus på cloud connectivity. Du blir en del av ett kompetent team inom infrastructure där du arbetar nära nätverksteam och andra plattformsfunktioner.
Rollen innebär en kombination av strategiskt arbete och operativt genomförande, där du säkerställer att IT-lösningar utformas enligt verksamhetens behov, regulatoriska krav och övergripande arkitekturprinciper.
Du får möjlighet att påverka tekniska vägval, definiera standarder och bidra till utvecklingen av en global och skalbar infrastruktur. Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Analysera krav och definiera behovsbilder
Designa nätverkslösningar och cloud connectivity-arkitektur
Ta fram målarkitektur, roadmap och tjänsteportfölj
Bidra till tekniska beslut och investeringsunderlag
Säkerställa att IT stödjer verksamhetens mål och strategier
Definiera principer, standarder och riktlinjer
Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och policies
Samordna arkitektur inom affär, information, infrastruktur och säkerhet
Agera tekniskt stöd till service owners, managers och andra intressenter
Kommunicera och presentera lösningar till olika målgrupper
Vi söker dig som har
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av IT-arkitektur och infrastruktur
Djup kunskap inom nätverk och connectivity
Erfarenhet av hybrid- och multi-cloud miljöer
God förståelse för IT-arkitektur på flera nivåer
Förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Azure Virtual WAN, AWS Transit Gateway
Erfarenhet av ExpressRoute, Direct Connect och SD-WAN
Erfarenhet av Zero Trust-arkitektur
Erfarenhet av cloud networking och connectivity
Erfarenhet av större infrastrukturlösningar och tjänstedesign
Erfarenhet av automation inom nätverk och cloud
Arbetsmiljö
Du blir en del av en teknikdriven organisation där samarbete, kunskapsdelning och utveckling står i fokus. Rollen innebär nära samarbete med nätverksteam och andra infrastrukturfunktioner i en miljö där innovation och kontinuerlig förbättring är centralt.
Tjänsten är flexibel placerad i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping, Jönköping eller Karlskrona, med möjlighet till visst distansarbete. Resor kan förekomma, både nationellt och internationellt.
Säkerhet
Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande regelverk, vilket kan innebära krav kopplade till säkerhetsklassning och medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare cilbuper IT AB
(org.nr 559050-1804)
Heurlins Plats 1 A (visa karta
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413 01 GÖTEBORG Jobbnummer
9985076