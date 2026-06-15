Nätverkstekniker
Thalamus it consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du göra skillnad för företags-IT samtidigt som du får utveckla och använda dina kompetenser? Där vi erbjuder en trygg anställning hos Sveriges härligaste konsultbolag.
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Nu är vi ute efter att utöka vårt team med fler tyngre tekniker, där vi hjälper våra kunder att säkerställa dess nätverk. Vi har många olika kunder inom bland annat försvar, säkerhet, myndigheter, privat sektor, vård och retail. Publiceringsdatum2026-06-15Bakgrund
Du är nätverkstekniker med några års arbetslivserfarenhet inom aktuellt område. Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom nätverk eller motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet.
Arbetat med Cisco eller annan nätverksplattform
Har arbetat med datakommunikation tex routing och swithcing
Har arbetat med att sätta upp brandväggar tex Fortinet eller Palo Alto
Flytande i svenska och engelska.
Eftersom flera av våra kunder efterfrågar säkerhetsklassning så kommer vissa uppdrag att kräva bakgrundskontroll genom belastningsregister och kontroll av betalningsanmärkningar. Vissa uppdrag kräver också svenskt medborgarskap eller endast svenskt medborgarskap.
Meriterande
Certifieringar inom nätverk CCNA eller CCNP (Som konsult så har du även möjlighet att certifiera dig via oss)
Personlighet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är en person som gillar att bidra, ser möjligheter och har ett professionellt bemötande mot våra kunder.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, var vänligen kontakta Tilda på tilda.stenmark@thalamus.se
eller Lucas på lucas.skarp@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911317-2054190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus it consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamustech.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Thalamus IT Jobbnummer
9964768