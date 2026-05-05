Nätverkstekniker
Vill du arbeta operativt med nätverk, säkerhet och brandväggar i en verksamhet som är avgörande för att samhället ska fungera? Vi söker nu en erfaren nätverkstekniker som vill arbeta med drift och förvaltning av en omfattande och samhällskritisk nätverksmiljö. Var med och gör samhället möjligt.
Om jobbet
Som nätverkstekniker ingår du i ett driftteam med ansvar för Skatteverkets nätinfrastruktur. Rollen är operativ och omfattar drift och livscykelarbete såsom patchning och uppgraderingar, driftsättning samt hantering av beställningar i nära samarbete med andra intressenter inom organisationen.
En viktig del av arbetet är att bidra i hanteringen av allvarliga incidenter kopplade till it-infrastrukturen, med särskilt fokus på brandväggar och nätverkssäkerhet, där verksamheten behöver snabbt, strukturerat och kvalificerat stöd. Arbetet bedrivs i produktionsmiljö och ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och stabilitet. Vid behov medverkar du även i utvecklings- och införandeprojekt av nya nätverks- och säkerhetslösningar.
Skatteverket går in i en ny fas av uppbyggnad och innovation då vi kommer att stärka vår leverans av it-tjänster och it-drift till fler statliga myndigheter. Vi bygger just nu nästa generation av våra infrastrukturtjänster, där vi designar och bygger ett nytt datacenter, ytterligare ökar automatiseringen och vidareutvecklar vår molnlösning. Därför skalar vi nu upp och stärker våra team med nya kollegor. Du blir en viktig medarbetare inom enheten Skatteverkets Tekniska Tjänsteenhet. Förutom dina närmsta kollegor inom nätverkssektionen kommer du att samarbeta med flera andra team inom bl.a.virtualisering, lagring, windows server och red hat linux.
Vi erbjuder goda semestervillkor, tjänstepensionsvillkor samt förmåner för dig som är förälder. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Placerings ort för denna tjänst är Sundbyberg
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss
Du tillhör Nätverkssektionen, med placering i Sundbyberg. Vi är 30 medarbetare på sektionen.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, vara kommunikativ, hjälpsam och ha ett gott bemötande
ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker och kunna ställa om vid förändringar
agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar
ha god kommunikationsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
flerårig och relevant arbetslivserfarenhet av operativ nätverksdrift i större miljö
goda kunskaper och arbetslivserfarenhet inom LAN/WAN/WLAN
relevant arbetslivserfarenhet av arbete med brandväggar i produktionsmiljö, gärna från flera olika leverantörer
arbetslivserfarenhet av arbete med nätverk i datacentermiljö
erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade frågor inom nätverk
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom ett eller flera av följande områden: DNS och DHCP samt Identitets- och åtkomstlösningar, så som exempelvis Cisco ISE.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 Sundbyberg (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Kontakt
Ida Olby (Rekryterande chef) ida.olby@skatteverket.se Jobbnummer
9892952