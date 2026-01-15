Nätverkstekniker
2026-01-15
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Nu söker vår it-avdelning en nätverkstekniker med hög teknisk kompetens och stort engagemang. Hos oss får du arbeta nära demokratins hjärta och bidra till ett större sammanhang, säker digital infrastruktur och pålitliga kommunikationstjänster.
Som nätverkstekniker blir du en betydelsefull kollega inom ett prioriterat område för it-avdelningens leveranser. Du kommer att arbeta i ett team med proaktivitet samt drift och vidareutveckling av våra moderna och säkra nätverksplattformar, alltid med säkerhet och tillgänglighet i fokus, och för att säkerställa stabil och säker kommunikation.
Din höga kompetens och gedigna erfarenhet blir centrala när det gäller att identifiera förbättringsområden och göra tekniska uppdateringar i linje med verksamhetens behov. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå, beroende på behov och arbetsbelastning.Kvalifikationer
Du ska ha
• minst fem års aktuell arbetslivserfarenhet som nätverkstekniker
• mycket goda kunskaper inom brandväggar och switchar baserat på t.ex. Juniper
• erfarenhet och kompetens inom lastbalanseringslösningar, t.ex. F5
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
• konfigurering och underhåll av Git repos och CI/CD-pipelines
• DNS
• wifi
Som person har du ett prestigelöst och tålmodigt förhållningssätt med välgrundade värderingar. Du gillar att lösa problem, samarbeta och skapa värde för verksamheten.
Hos oss får du både använda och vässa dina färdigheter i ett meningsfullt sammanhang.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling.I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se senast den 5 februari 2026.
Referensnummer: 975-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skriva ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Bengt-Erik Helin, sektionschef, 08-786 53 02
Martina Brännvall, HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning
