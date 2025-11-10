Nätverkstekniker
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Här får du inte bara ett jobb - du får en roll där din kompetens gör skillnad för hela samhället. Vi bygger framtidens IT-infrastruktur för en verksamhet som måste fungera dygnet runt, året om.
Hos oss på IT Nätverksteknik får du kombinera avancerad nätverksdrift med möjligheten att göra verklig skillnad.
Gruppen IT Nätverksteknik är ett team som består av en stabil stomme av It-tekniker, tekniska arkitekter och koordinerande IT tekniker. Vi ansvarar för Kriminalvårdens olika IT nätverk. Gruppen är en 3:e linjes gruppering och tar hand om det som vår 1:a- och 2:a-linjes support inte löser. Som en del av denna grupp jobbar du med positiva, engagerade och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och göra nytta för vår verksamhet.
Gruppen jobbar tillsammans med att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som IT tekniker är din roll varierad. Du kan bland annat komma att jobba med att installera, konfigurera och underhålla nätverksutrustning och övervaka nätverksprestanda samt felsöka nätverksproblem. Du säkerställer nätverkssäkerhet, implementerar säkerhetsåtgärder och deltar i projekt för att utveckla och optimera nätverkslösningar. Du samarbetar med andra IT-specialister och tillsammans jobbar ni för att stötta och förbättra myndighetens IT-infrastruktur.
Du tillhör det team som ansvarar för Kriminalvårdens nätverk som täcker hela Sverige, och vi söker nu dig som har både viljan och förmågan att arbeta inom WAN och datacenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är initiativtagande och självgående. Du tar ett stort ansvar över dina uppgifter och projekt och strukturerar själv ditt arbetssätt. Du driver dina processer framåt med gott resultat och når mål. Vidare är du analytisk och du trivs bra med att arbeta med komplexa frågor. Du har en förmåga att bryta ner problem och komplex information i sina beståndsdelar och har en problemlösande inställning. Du värdesätter utveckling och deltar aktivt i omvärldsbevakning för att ständigt vara uppdaterad inom ditt område. Slutligen har du även en hög samarbetsförmåga. Du är tydlig och lugn i din kommunikation och har lätt för att relatera till andra människor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieexamen inom IT med inriktning nätverksteknik alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av nätverksutrustning inom någon eller några tekniker som t.ex. routers, switchar och/eller brandvägg
* Goda kunskaper i nätverksprotokoll och säkerhet (DHCP, DNS etc.)
* Mycket god kunskap i tal och skrift på svenska och engelska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Certifieringar inom nätverksteknik
* Erfarenhet av arbete inom support av IT
* Erfarenhet av arbete inom IT 3:e linje i myndighet
* Erfarenhet av arbete inom stora IT miljöer med höga säkerhetskrav
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
