Nätverkstekniker
2025-09-12
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
, Falun
, Borlänge
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
Brinner du för IT och teknik? Vill du arbeta med den allra senaste tekniken på ett företag som dessutom har en grym sammanhållning? Då tycker vi att du ska läsa vidare!
MicroNät är en branschledande leverantör av luftburet bredband och intresset för våra produkter och tjänster är stort runtom i landet. Just nu befinner vi oss i en spännande fas där vi expanderar kraftigt och för att kunna möta den stora efterfrågan söker vi nu en ny kollega till Åkersberga.
MicroGroup har nyligen köpt Winther Wireless AB i Åkersberga som vi har för avsikt att bygga ut och bli ett nav för service och support för mellan Sverige.
Vi jobbar nu med att uppgradera hela nätet i Åkersberga både trådlöst och fibernät.
Expansionen gör att vi behöver fler kompetenta medarbetar som vill vara med och utveckla kontoret. Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att i huvudsak arbeta installation, drift och underhåll av vårt trådlösa 8XG system och fiber. Som nätverkstekniker är du en problemlösare.
Du kommer att arbeta med att installera mottagare, brandväggar, router och switchar ute hos våra företags och privat kunder.
Det allra viktigaste för att lyckas i tjänsten som nätverkstekniker är att du har ett genuint intresse för IT, teknik och nätverk. Du behöver också ha ett problemlösande förhållningssätt och en vilja att optimera lösningar. Du är självgående, engagerad, serviceinriktad och professionell, samt lägger stor vikt vid kundnöjdhet.
Vi erbjuder arbete i en inspirerande och innovativ miljö tillsammans med trevliga och drivna kollegor, där du som medarbetare får möjlighet att jobba och utvecklas med den senaste tekniken.
Arbetsområde
Vi har distrikt från Skellefteå till Göteborg vilket gör att arbetet innefattar många resor och övernattningar. Kvalifikationer
• Har god praktisk erfarenhet av att jobba med nätverksprodukter, routing/switching
• Minst gymnasial utbildning, gärna inom IT/teknik
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av att bygga och designa nätverksmiljöer.
• Kunskap om MikroTik och Linux är meriterande
• Körkort: B
Omfattning 100%
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Örnsköldsviksbaserade MicroNät har sedan 2010 byggt trådlösa bredbandsnät och finns idag representerade från Skellefteå i norr till Dalarna i söder. Förutom sin produkt Radio-Fiber för privatkonsumenter, tillhandahåller MicroNät en teknik speciellt anpassad för företag och lägenhetshus i stadskärnor och tätorter, 6XG, som levererar hastighet upp till 1000 Mbit/s
• B (Personbil) Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MicroGroup Europe AB
