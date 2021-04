Nätverkstekniker - Muskö - Försvarsmakten - Supportteknikerjobb i Stockholm

Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-15NätverksteknikerFMTIS GA Haninge har som uppgift att stödja förbanden som är placerade på orten samt det egna förbandet FMTIS verksamhet vad avser drift och underhåll av lednings- och insatssystem, i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt.Huvudsakliga arbetsuppgifterVi arbetar i en utvecklande miljö präglat av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling. Vi söker dig som gärna tar dig an nya utmaningar och med ansvarskänsla arbetar lösningsorienterat. Arbetsuppgifterna består i första hand i att genomföra förebyggande och avhjälpande underhållsarbete samt driftsättningar av nätverksutrustning. Nätverksutrustning innefattar bland annat: switchar, routrar och brandväggar. Du förväntas även leda eller medverka i projekt samt dokumentera pågående och avslutade arbeten. Arbetet är omväxlande och utförs i huvudsak i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar i Muskö. Resor i tjänsten både nationellt och internationellt samt beredskapstjänstgöring i hemmet förekommer.2021-04-15Arbetslivserfarenhet från tidigare arbete som nätverkstekniker eller likvärdigt.Goda kunskaper om switchteknik, routingteknik och brandväggarGoda kunskaper i TCP/IP och DNSGod analytisk förmågaEftergymnasial utbildning med inriktning mot data/datakommunikation eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga av arbetsgivarenGoda kunskaper i Cisco IOSGoda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skriftB-körkort fordrasMeriterandeErfarenhet av projektledning*Erfarenhet av drift och teknik i större miljöer*Certifiering Cisco CCNA/CCNP*IT-säkerhetsutbildning*Kunskaper i Unix/Linux*Kunskap om och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-infrastruktur*Kunskap om FM Färist*Kunskap om Röjande Signaler*Kunskap om ITILDina personliga egenskaperVi söker dig som har engagemang, är serviceinriktad, har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar. Du har god analytisk förmåga, utför uppgifter med hög kvalitet samt är beredd att vidareutbilda dig inom tjänstens kompetensområde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig informationPlacering: FMTIS GA Haninge IT2 Muskö.Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.Tillträde enligt överenskommelse.Befattningen är civil.UpplysningarFör upplysningar om befattningen är du välkommen att kontaktaSektionschef Dennis Wallerström 019-393500 dennis.1.wallerstrom@mil.se För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: HR-generalist Hanna Ottosson, 019-393500.Fackliga företrädareOFR/O - Anders WallinderOFR/S - Clarence ArnstedtSACO - Mika LaitanenSEKO - Matz FelixSamtliga nås via växeln på 019-393500.Välkommen med din ansökan senast 2021-03-31.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-15Försvarsmakten5694929