Nätverksspecialist till Region Västmanland

Region Västmanland / Supportteknikerjobb / Västerås2021-06-29Vill du arbeta i en stor och komplex IT- miljö där du möter situationer som utmanar din problemlösningsförmåga samtidigt som du får applicera dina kunskaper inom nätverk är det kanske dig vi söker. Nu söker vi dig som vill arbeta som nätverksspecialist i vårt team och som vill vara med på resan mot att bli en region som är ledande inom IT.Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.2021-06-29I rollen som nätverksspecialist har du en viktig funktion och är tillsammans med dina kollegor ansvarig för regionens nät. Du ansvarar för kvalitén på tjänsterna inom området och har ett löpande ansvar för att ta fram och implementera förslag på åtgärder som syftar till att förbättra och effektivisera driftmiljön. Du arbetar proaktivt för att hitta bra lösningar som leder till hög stabilitet och tillgänglighet. Då driften av nätverken är dygnet runt kommer du också att ingå i beredskapskedja.Om arbetsplatsenFörvaltningen för Digitaliseringsstöd, har i uppdrag att leverera IT-tjänster till regionens olika verksamheter såsom vård, lokaltrafik och kultur. I uppdraget ingår såväl förvaltning av befintliga verksamhetssystem, som att leda och genomföra utvecklingsprojekt samt aktivt medverka i det nationella IT-utvecklingsarbetet.Vi är en arbetsplats som präglas av prestigelöshet och gränsöverskridande samarbete. Vi är indelade i team och har specialistområden men stöttar varandra över specialistområden och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet till varandra.Vi omvärldsbevakar kontinuerligt för att ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling och ser därav regelbunden och matchad kompetensutveckling som värdefulla inslag på arbetsplatsen.Du som söker har högskoleutbildning om minst tre år med datainriktning (exempelvis systemvetenskaplig, civilingenjör med datainriktning mm.) eller har motsvarade kunskaper förvärvade på annat sätt. För tjänsten krävs att du har arbetat mot stora IP-baserade nät med många användare och hög tillgänglighet. Du har förmåga att omsätta dina tekniska kunskaper praktiskt och har därigenom teknisk kompetens inom IP baserade switchade nät och routing, främst Cisco IOS. Med fördel har du även arbetat i en processdriven organisation enligt ITIL och/eller PM3 samt har erfarenhet av att dokumentera i ditt arbete (exempelvis redogörelser, teknisk information mm.).Vi ser det som ett stort plus om du har kunskap och minst 3 års erfarenhet av avancerad datacenter arkitektur och dess komponenter exempelvis:Drift och felsökning i WAN-miljöerIDS/IPS baserat på CheckpointCertifieringar CCNA, CCNPErfarenhet/kännedom om övervaknings system t.ex. LibreNMS, Cisco Prime, Cisco DNA-centerAutomation (SDN)LinuxSom person är du serviceinriktad och har ett genuint intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du anstränger dig för att leverera bra lösningar. I din kommunikation med andra är du tydlig och kan anpassa hur du förmedlar olika budskap. Du arbetar gärna självständigt likväl som du trivs med att ingå i ett team som stöttar och hjälper varandra.I arbetssammanhang är du kvalitetsmedveten, noggrann och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du kan utan problem vara självgående och i det strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vid stressiga situationer behåller du ditt lugn och kan fokusera på rätt saker även om det kräver att du snabbt behöver ställa om och anpassa dig till ändrade omständigheter.AnställningsvillkorTillsvidareanställning, schemalagd heltid i vilken beredskap var femte vecka ingår.B-körkort krävs för tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse.Välkommen med din ansökan senast 22 augusti 2021.Intervjuer kommer att påbörjas under v. 34.Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.Titta gärna på vår informationsfilm: https://youtu.be/7qLByHRP6mY Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-22REGION VÄSTMANLAND5836928