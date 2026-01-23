Nätverksspecialist till myndighet i Norrköping
2026-01-23
En statlig myndighet i Norrköping befinner sig i en omfattande digitaliseringsresa och söker nu en Nätverksspecialist som vill vara med och utveckla framtidens IT-miljöer inom offentlig sektor.
Myndigheten genomgår stora förändringar inom både teknik, arbetssätt och kultur. Fokus ligger på innovativa digitala lösningar, automatisering, livscykelhantering och agila arbetssätt. Äldre system avvecklas samtidigt som nya system utvecklas och implementeras - allt med höga krav på stabil drift och säkerhet. Här får du möjlighet att arbeta i en modern, teknikdriven miljö där utveckling står i centrum.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
Som nätverksspecialist blir du en del av ett produktteam som arbetar med helhetsansvar för utveckling, underhåll och drift av nätverksinfrastruktur - både mjukvara och hårdvara. Du ansvarar för nätverkslösningar från ax till limpa och säkerställer att leveransen möter verksamhetens behov på ett effektivt och hållbart sätt.
Initiera och leda utveckling inom nätverksområdet samt agera teknisk expert i projekt och förvaltning
Omsätta verksamhetens behov till tekniska lösningar
Arbeta med design, arkitektur och praktiskt genomförande
Analysera, utvärdera och vidareutveckla komplexa tekniska lösningar
Vidareutveckla och underhålla nätverksinfrastruktur
Bedriva IT-säkerhetsarbete tillsammans med IT-säkerhetsfunktion
Arbeta med omvärldsbevakning inom aktuellt teknikområde
Ansvara för livscykelplanering inom produktområdet
Arbetet sker proaktivt med fokus på förbättring, stabilitet och verksamhetsnytta. Rollen innehåller även verksamhetsutveckling och förbättring av processer, arbetssätt och verktyg. Profil
Utbildning inom IT/datavetenskap eller motsvarande erfarenhet som bedöms relevant
Mycket god kunskap inom nätverksområdet
Erfarenhet av självständigt arbete med nätverksarkitektur
Lång erfarenhet av att planera och genomföra större förändringar i nätverksinfrastruktur
Mångårig erfarenhet av arbete i stora och komplexa nätverksmiljöer
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Cisco-produkter
Djup kunskap inom routing
Erfarenhet av Infrastructure as Code
Kunskap inom IT-säkerhet
Säkerhetskrav
Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap krävs.
Vem är du?
Du har hög personlig mognad, tar initiativ och trivs med ansvar. Du är en lagspelare som gärna samarbetar, delar med dig av kunskap och bidrar till helheten. Du är lugn, tillmötesgående och har förmåga att se både detaljer och det större perspektivet.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com Jobbnummer
9700517