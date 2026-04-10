Nätverksspecialist till Göteborgs Stad
2026-04-10
Har du några års erfarenhet av att arbeta med komplexa nätverkslösningar och lockas av att arbeta för en samhällskritisk verksamhet? Nu söker vi på Kretslopp och vatten vår nästa Nätverksspecialist som vill bidra till något större: att skydda och utveckla kritisk infrastruktur i en tid av snabb förändring. Vi söker dig som vill ta dig an både strategiska och operativa utmaningar i en verksamhet där teknik möter samhällsnytta! Läs mer om tjänsten nedan.
Kretslopp och vatten är en förvaltning i Göteborgs Stad som ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar - vatten, avlopp och avfall. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart". Vi bidrar varje dag till att skapa ett tryggt, fungerande och hållbart Göteborg.
Göteborg växer och vi står inför stora utmaningar kopplat till klimat, digitalisering och säkerhet. För att lyckas behöver vi förstärka vår IT-organisation med en erfaren nätverksspecialist som vill bidra till att utveckla och säkra våra nätverkslösningar.
Som nätverksspecialist ansvarar du för att designa, konfigurera och underhålla komplexa nätverkslösningar. Du blir en central del i vårt arbete med att säkerställa hög prestanda, tillförlitlighet och säkerhet i våra system. I den här rollen ligger ett särskilt fokus på att vidareutveckla och säkra våra brandväggsmiljöer. Rollen spänner över både strategiska och operativa delar, där du arbetar nära kollegor inom IT, verksamheten och med externa leverantörer.
Designa, implementera och underhålla avancerade nätverkslösningar
Konfigurera, administrera och optimera brandväggar
Ansvara för felsökning, patchning och uppdateringar av nätverksinfrastruktur
Bidra i utvecklingen av robusta och säkra lösningar för samhällskritiska system
Här får du möjlighet att ta ett helhetsgrepp om nätverksinfrastrukturen och driva igenom de förbättringar och lösningar du ser, som stärker driftsäkerheten i våra viktiga OT-miljöer.
Svenskt medborgarskap, säkerhetsprövning med registerkontroll och drogtest krävs då tjänsten omfattar säkerhetsskyddad verksamhet.
För den här rollen söker vi dig som är analytisk, noggrann och lösningsorienterad. Du är även kommunikativ, samarbetsinriktad och har förmåga att arbeta självständigt och driva ditt eget arbete framåt. Vidare är du initiativtagande och har ett intresse för att utveckla både teknik och arbetssätt tillsammans med dina kollegor.
Erfarenhet av design, drift och underhåll av nätverk- och brandväggsmiljöer
God kunskap om nätverksprotokoll, switchar och routing
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team
Eftergymnasial utbildning inom nätverk/datakommunikation eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av produktionsnära IT- eller OT-miljöer, eller arbete med kritiska system inom offentlig sektor Kunskap inom VPN-gateway, reverse proxy, AD, virtualisering och Linux
Här får du arbeta med teknik som betyder något - där varje förbättring du gör bidrar till att trygga vattenförsörjningen och hållbarheten i Göteborg. Vi erbjuder en arbetsplats med starkt samhällsengagemang, nybyggda lokaler i Alelyckan och kollegor som brinner för att göra skillnad.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Experis för Göteborgs Stads räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Göteborgs Stad. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Göteborg. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Johansson på sara.johansson@jeffersonwells.se
Sista ansökningsdag är 12 december. Varmt välkommen med din ansökan!
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook, Linkedin eller Instagram.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
