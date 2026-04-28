Nätverkssamordnare till Nätverkslaget
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-04-28
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Individ, familj och arbete i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Om nätverksarbete
Nätverksarbete innebär att individens resurser och relationer tas tillvara. Nätverket kan bestå av familj, släkt, vänner, grannar och andra närstående, men också av professionella aktörer runt barnet eller familjen.
Genom nätverksarbete skapar vi socialt och emotionellt stöd, gemensam problemlösning och ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM). För både den enskilde och professionella bidrar arbetssättet till ökat engagemang, bättre samverkan och ett effektivare resursutnyttjande.
Arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll i ett arbete som sätter individens och familjens egna resurser i centrum och skapar hållbara lösningar genom samverkan? Vi söker nu en nätverkssamordnare till vårt Nätverkslag.
Hos oss får du arbeta med nätverksarbete som förhållningssätt och metod, där privata och professionella nätverk mobiliseras för att ge barn, unga, familjer och vuxna ett samordnat och långsiktigt stöd.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Som nätverkssamordnare har du ett övergripande samordningsansvar samtidigt som du arbetar operativt med nätverksarbete. Du är en central länk mellan nätverksledare, socialtjänstens verksamheter och externa samarbetspartners.
* Nätverkssamordnaren ansvarar för att samordna förfrågningar om nätverks och SIPmöten, erbjuda konsultation till kollegor och samarbetspartners samt fördela uppdrag till nätverksledare. Du arbetar även själv med nätverksarbete, ofta i samband med kriser och komplexa livssituationer.
* Du ansvarar för nätverkslagets statistik och uppföljning genom att sammanställa månadsstatistik samt en årlig rapport. I uppdraget ingår även att säkerställa enhetliga arbetssätt, ombesörja handledning för nätverkslaget, ansvara för lokaler samt föra vidare nätverkslagets behov till chef.
* Samverkan är en central del av rollen. Du informerar om nätverkslagets uppdrag, verkar för god samverkan inom socialtjänsten, sammankallar nätverksledare regelbundet och introducerar nya nätverksledare i arbetssätt och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är socionom
* är utbildad nätverksledare och har erfarenhet av att arbeta med nätverksarbete
* har minst 3 års arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom ramen av socialtjänsten med barn, ungdomar och deras familjer
* har god förmåga att samordna, strukturera och hålla ihop komplexa processer
* är trygg i att leda möten och hantera akuta och känslomässigt krävande situationer
* har helhetssyn, god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation
Meriterande:
* erfarenhet av SIP och samverkan mellan olika huvudmän
* erfarenhet av arbete med våld i nära relation, missbruk eller psykosocial problematik
För att lyckas i rollen:
* Har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* Har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och aktörer.
* Är du modig och har förmåga att skilja på sak och person.
* Presenterar du genomtänkta argument, är förtroendegivande och har en förmåga att påverka andra.
* Har du förståelse för andras situation, lyssnar och visar hänsyn.
* Hittar du lösningar på uppkomna problem.
* Anpassar du dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318670".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Sara Lasell sara.lasell@gavle.se 026 - 17 89 26 Jobbnummer
9881281