Nätverksledare till Socialförvaltningen
2026-03-10
Vill du arbeta med att stärka skyddet runt barn genom att mobilisera både privata och professionella nätverk? Vi söker nu en engagerad och strukturerad nätverksledare som vill bidra till samordnade och hållbara insatser för barn i behov av stöd och skydd.
Vi erbjuder dig
Socialförvaltningen erbjuder ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad för barn och familjer genom att utveckla samverkan och hållbara stödinsatser. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp på Öppenvården barn och vuxna och får stöd i din yrkesroll genom handledning och kompetensutveckling.
Hos oss får du även:
• Förkortad arbetstid (36 timmar/vecka),
• friskvårdsförmån,
• närhet till arbetsledning och stöd i det dagliga arbetet,
• hög grad av självständighet,
• distansarbete om verksamheten tillåter.
Uppdraget
Som nätverksledare ansvarar du för att mobilisera och samordna nätverket runt barnet i syfte att stärka skyddet, öka delaktigheten och skapa långsiktiga stödstrukturer. Du kartlägger och engagerar både barnets privata nätverk - såsom familj, släkt och andra närstående - samt professionella aktörer som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och civilsamhälle. I uppdraget ingår att planera, kalla till och leda strukturerade nätverksmöten där barnet står i centrum samt att möjliggöra dialog och gemensam planering utifrån barnets behov.
Du kommer att arbeta i ett team bestående av tre nätverksledare och arbetar oftast två och två i ärenden. Arbetssättet bidrar till kvalitet, trygghet och kontinuitet i processerna samt skapar goda förutsättningar för reflektion och gemensamt lärande.
Du verkar för samsyn kring mål och insatser, tydliggör ansvarsfördelning och stödjer nätverket i att ta ett gemensamt ansvar för barnets trygghet och utveckling. Du följer upp överenskommelser, bidrar till kontinuitet i arbetet och säkerställer barnets och vårdnadshavares delaktighet utifrån ålder, mognad och förutsättningar. Arbetet innefattar även dokumentation och återkoppling enligt gällande rutiner och lagstiftning.
För att lyckas i rollen ser vi att du är trygg, strukturerad och relationsskapande. Du har god förmåga att skapa tillit, engagemang och framdrift i komplexa processer samt arbetar lösningsfokuserat med barnet i centrum. Du är kommunikativ, lyhörd och har förmåga att balansera olika perspektiv i samverkan.
Vi söker därför dig som har:Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap,
• erfarenhet av arbete med barn och familjer i komplexa livssituationer,
• god kunskap om relevant lagstiftning (SoL, LVU, OSL samt barnkonventionen),
• erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer inom socialt arbete.
Meriterande
• Utbildning i processledning eller nätverksutbildningen,
• erfarenhet av nätverksarbete, exempelvis enligt Sign of Safety eller liknande arbetssätt,
• utbildning i samtalsmetodik såsom MI (Motiverande samtal).
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Så här säger några av våra medarbetare
"Som nätverksledare får jag vara med när människor hitta nya vägar tillsammans. Varje möte är unikt och de processer som startar när människor samlas är ovärderliga"
• Sophie, nätverksledare
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: tidsbegränsad anställning, 6 månader eller längre
•
Omfattning: heltid
•
Tillträde: 2026-04-20 eller enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/norrtalje-kommuns-vardegrund/)
och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/).
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/)
