Nätverksinstallatör i Stockholm
Btp Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Vi söker en engagerad och noggrann nätverksinstallatör som gillar det fysiska och tekniska hantverket bakom ett välfungerande nätverk.
Arbetsuppgifter/erfarenhet:
Det här är en roll för dig som gillar när det händer saker och som trivs med fysiskt arbete – det blir mycket kabel-dragning och nätverksbygge. Vi söker dig som har minst 1–2 års praktisk erfarenhet av nätverksinstallationer och har ett B-körkort.
Kabeldragning & Förläggning: Mycket fokus på praktisk hantering, dragning och snygg förläggning av både koppar- och fiberkablage.
Terminering & Kontaktering: Montering, kontaktering (t.ex. Cat6/Cat6A) och svetsning av fiber i kapslingar och stativ.
Stativ & Infrabygge: Montera och iordningställa nätverksstativ, patchpaneler, switchar och accesspunkter.
Mätning & Dokumentation: Utföra mätningar och verifiering (t.ex. med Fluke) samt dokumentera att allt är installerat enligt konstens alla regler.
Vem söker vi?
Vi letar efter en serviceinriktad och noggrann lagspelare. Eftersom du ofta är företagets ansikte utåt är det viktigt att du är kommunikativ och har en positiv inställning.
Vi söker dig som har:
Minst 1–2 års erfarenhet av nätverksinstallation, tele eller svagström.
Goda kunskaper i mätteknik och vana av att läsa ritningar och installationsunderlag.
Relevanta certifikat (t.ex. Robust Fiber, Liftkort eller Heta Arbeten) är ett stort plus, men inget absolut krav om du har rätt erfarenhet i övrigt.
Din resa hos oss
Tjänsten börjar som ett konsultuppdrag via oss på Boost Technical Power, med det uttalade målet att du ska gå över i en fast anställning direkt hos kunden efter en inledande period.Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: jobb.stockholm@btp.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Märk mailet med: "Nätverksinstallatör" i ämnesraden.
Om oss - BTP Sweden
Boost är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet hjälper vi arbetssökande att hitta rätt utmaning. Vi tror på mångfald, jobbar med fördomsfri rekrytering, erbjuder schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivavtalsanslutna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: jobb.stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nätverksinstallatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BTP Sweden AB
(org.nr 556775-5029) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Denice Råholm denice@btp.se Jobbnummer
9992389