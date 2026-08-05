Nätverksingenjör till Esrange i Kiruna
OnePartnerGroup Norr AB / Supportteknikerjobb / Kiruna Visa alla supportteknikerjobb i Kiruna
2026-08-05
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eller i hela Sverige
Välkommen till SSC Space, tidigare Swedish Space Corporation, en arbetsplats för dig som drivs av teknik och fascineras av rymden. Här får du vara med där det verkligen händer. Vi äger och driver Esrange Space Center utanför Kiruna, en av världens mest mångsidiga anläggningar för raket- och stratosfäriska ballonguppdrag. Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Våra kunder finns över hela världen och spänner från rymdorganisationer och forskningsinstitut till kommersiella aktörer. Tillsammans möjliggör vi allt från avancerad satellitkommunikation till uppskjutningar och rymdoperationer.
Nu söker vi en nätverksingenjör som vill kliva rakt in i en av Europas mest spännande tekniska miljöer. Hos oss får du arbeta nära verksamhet som bokstavligen sträcker sig ut i rymden, samtidigt som du säkerställer att den kritiska infrastrukturen på marken fungerar felfritt dygnet runt.
I den här rollen blir du en del av SSC:s globala nätverksteam, med ett tydligt fokus på Esrange. Du ansvarar för att nätverken som bär våra raket, ballong och satellituppdrag är stabila, säkra och högpresterande. Arbetet är varierat och innebär allt från drift och avancerad felsökning till utveckling, förbättring och deltagande i spännande projekt kopplade till Esranges fortsatta expansion. Du arbetar nära både lokala och internationella kollegor och har en viktig roll i att utveckla framtidens nätverkslösningar i en verksamhet där det inte finns utrymme för kompromisser. Rollen innebär även beredskap enligt rullande schema.
Du trivs i en miljö där kvalitet och säkerhet står i centrum och där initiativförmåga och ansvarstagande är avgörande. Här får du inte bara lösa problem utan också vara med och förebygga dem och bygga något som håller över tid.
Skallkrav
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst tre till fem års erfarenhet som nätverksingenjör
Erfarenhet av IP, VPN inklusive IPsec, routingprotokoll och MPLS
Erfarenhet från routing och switching, samt brandväggar
Flytande engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Cisco och/eller Palo Alto
Certifieringar som CCNA eller CCNP eller motsvarande
Erfarenhet av Cisco ISE och Cisco Catalyst Center
Erfarenhet av datacentermiljöer och tekniker som VXLAN
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad miljö eller samhällsviktig infrastruktur
Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta i rymdindustrin i en internationell och tekniskt avancerad miljö. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor där kunskapsutbyte och samarbete är en självklar del av vardagen. Vi satsar på din utveckling och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och certifiering.
Arbetsplatsen är Esrange Space Center, en plats som erbjuder en miljö som få andra kan matcha. Här kombineras högteknologi med den norrländska naturens storslagenhet.
Vi erbjuder dessutom attraktiva förmåner som extra lediga dagar utöver semester, friskvårdsbidrag, hälsorelaterade förmåner, möjlighet till förmånscykel samt kollektivavtal med goda pensions- och försäkringslösningar. Detta är en tillsvidareanställning på heltid.
Information
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Låter det som ett steg du vill ta? Tveka inte att söka!
Placeringsort: Esrange, Kiruna
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup.Kontakt
Peter Nilsson Sandlund, 070-549 94 82, peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
eller Johanna Forsell, 072-215 63 08, johanna.forsell@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://sscspace.com/
981 91 JUKKASJÄRVI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SSC Space AB i Kiruna Kontakt
VD
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se +46705499482 Jobbnummer
10022793