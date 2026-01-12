Nätverksarkitekt till Teknisk plattform
2026-01-12
Lockas du av att arbeta inom en stor IT-miljö och som är strategisk och kan bidra till att vi fortsätter ligga i framkant inom IT? Hos oss kommer du att bli en nyckelperson och dina insatser kommer att göra skillnad för många invånare inom Västmanland. Vi söker nu en erfaren nätverksarkitekt läs gärna vidare och se om du vill bli en av oss!Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som anställd hos oss kommer du att verka i en stor IT-miljö där du kommer att möta många olika frågeställningar som är spännande, omväxlande och utvecklande. Du kommer att arbeta proaktivt och ansvara för planering av framtida miljöer för IT-kommunikation.
Ett stort och spännande projekt som pågår inom Region Västmanland är byggnation av ett nytt akutsjukhus, där du och ditt team är mycket involverade när det gäller planering och genomförande. Du kommer även ansvara för underhåll och utbyggnad av nätverksinfrastruktur där installation, konfiguration och felsökning ingår. I arbetsuppgifterna ingår även att säkerställa och vidareutveckla arkitektur av LAN/WAN/WLAN i enlighet med tekniska krav och
verksamheternas behov.
Även driftövervakning av nätverks- och kommunikationslösningar, brandväggar samt viss systemförvaltning ingår.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad hos Teknisk plattform vilket är en enhet inom Region Västmanlands IT-organisation. Teknisk plattform ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av regionens IT-miljö gällande nätverk, server, säkerhet samt tele.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi helst att du har arbetat i komplexa och större nätverksmiljöer i 10 år eller mer. Det som också efterfrågas för tjänsten är goda kunskaper och arbetslivserfarenhet inom följande områden:
• Framtagande av design av IT-infrastrukturlösningar samt kunskap om LAN-, WAN-, nätverksarkitektur
• IP-baserade nät samt djup förståelse för funktion samt konfiguration av Cisco-routrar och Cisco-switchar
• Scriptning/programmering
• Catalyst center
• IT-säkerhet i nätverksmiljöer
• Brandväggar
• VPN
• Logghantering.
• Trådlös infrastruktur och tolkning av mätresultat
• Ingående och detaljerad dokumentering.
• Erfarenheter av att arbeta i offentlig sektor
Vi ser gärna att du är Cisco CCNP certifierad. Andra certifieringar, exempelvis inom FortiNet är meriterande.
Absoluta krav är B-körkort samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
För att lyckas med de utmaningar och krav som ställs behöver du vara proaktiv, självgående, flexibel, stresstålig, relationsskapande och ha förmåga och vilja att lösa problem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Möjlighet till distansarbete finns.
Schemalagd beredskap ingår i tjänsten.
Tjänsten är säkerhetsklassad och i samband med rekrytering och tillsättning av tjänsten kommer en säkerhetsprövning med bland annat säkerhetsintervju genomföras enligt säkerhetsskyddslagen. Tjänsten förutsätter därmed svenskt medborgarskap.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
