Nätverksarkitekt
Skatteverket / Supportteknikerjobb / Västerås Visa alla supportteknikerjobb i Västerås
2026-07-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Strängnäs
, Avesta
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens nätverksmiljö för Skatteverket och flera andra myndigheter? Hos oss arbetar du i en komplex och tekniskt avancerad miljö tillsammans med några av Sveriges mest erfarna specialister inom nätverksområdet. Här får du möjlighet att bidra, utvecklas och påverka i stor skala. Upptäck ett mångsidigt uppdrag!
Om jobbet
Som nätverksarkitekt hos oss är du med och utvecklar framtidens nätverkslösningar för Skatteverket och flera andra myndigheter. Du ingår i ett agilt team med erfarna nätverksspecialister och arkitekter. Teamet ansvarar för utveckling av det fysiska och logiska nätverket inom datacenter och accessnätverk. Våra lösningar utgör grunden för Skatteverkets it-infrastruktur och är en förutsättning för att myndighetens tjänster ska fungera säkert och stabilt.
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla och vidareutveckla nätverkslösningar och tekniska plattformar. Du ansvarar för att planera och genomföra livscykelhantering inom ditt område samt designa, implementera och verifiera nya lösningar. Arbetet innebär nära samverkan med leverantörer, partners och angränsande teknikområden för att säkerställa effektiva och hållbara leveranser. Du bidrar även till standardisering och den långsiktiga utvecklingen inom nätverksområdet för att skapa en stabil, säker och framtidssäkrad infrastruktur.
Just nu står vi inför flera omfattande utvecklingsinitiativ. Vi genomför en modernisering av våra kontorsnätverk där Cisco Software Defined Access (SDA) successivt införs i hela miljön och bygger samtidigt nästa generations datacenter för att möta framtida behov. Detta ger dig möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av några av Skatteverkets mest centrala nätverksmiljöer.
Erfarenhet av trådlösa nätverk och lösningar för nätverksbaserad åtkomstkontroll är särskilt intressant för oss.
Vi erbjuder goda semestervillkor samt goda tjänstepensionsvillkor och förmåner för dig som är förälder. Vi är en stor it-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden. En naturlig del av din vardag är kunskapsutbytet med erfarna kollegor. Det är även viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss
Du tillhör it-avdelningen och Nätverkssektionen, med placering i Sundbyberg eller Västerås.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga och förstå vikten av att skapa relationer och nätverk, både inom och utanför det egna teamet, för att nå uppsatta mål
vara självgående och kunna ta ansvar för uppdrag samt driva arbetet framåt
vara strukturerad och kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
kunna analysera komplex information, se samband, mönster och dra välgrundade slutsatser för att lösa komplexa problem
ha gott omdöme och kunna göra välgrundade avvägningar mellan olika behov, krav och förutsättningar
god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
flera års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom området nätverk, inklusive erfarenhet av Cisco-baserade nätverkslösningar
relevant arbetslivserfarenhet av design, implementation, vidareutveckling och optimering av nätverksinfrastruktur i större verksamheter
relevant arbetslivserfarenhet av nätverksarkitektur och att omsätta verksamhets- och teknikbehov till tekniska lösningar
relevant arbetslivserfarenhet av att driva tekniska initiativ
Det är önskvärt med relevant arbetslivserfarenhet av design, implementation, vidareutveckling och optimering inom ett eller flera av följande områden:
nätverkssegmentering på olika nivåer
stora trådlösa nätverk, inklusive radioplanering med Ekahau
nätverksbaserad åtkomstkontroll (NAC)
accessnät i större verksamheter
Bra att veta
På grund av semesterperioden har den rekryterande chefen begränsade möjligheter att besvara frågor fram till vecka 34. Från och med vecka 34 är den rekryterande chefen åter tillgänglig och besvarar gärna eventuella frågor.Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2026/650:
You are applying for: Nätverksarkitekt
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Norra Källgatan 16-18 Västerås (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
Jakob Wedman, Saco jakob.wedman@skatteverket.se Jobbnummer
10012559