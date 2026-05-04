Nätverksanalytiker inom realtidssystem
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm
2026-05-04
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Komplexiteten i moderna nätverk och teknisk infrastruktur utvecklas ständigt. Vi söker nu en nätverksanalytiker som vill följa den utvecklingen. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Du kommer att tillhöra avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen bidrar till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktiga verksamheter i Sverige samt med underlag till underrättelserapporteringen. Du kommer att arbeta vid kryptokontoret som har i uppdrag att stödja både signalunderrättelse- och cybersäkerhetsverksamheten med lösningar på kryptologiska frågor.
I rollen är du en del av ett arbete som syftar till att förstå kryptografisk infrastruktur i praktiken. Din roll består i huvudsak av att identifiera och analysera nätverkshändelser och dra kopplingar till den underliggande infrastrukturen, samt att följa med i utvecklingen på området. I den här rollen behöver du inte ha djup kunskap inom kryptologi; det är ditt intresse för nätverksprotokoll och -trafik som är avgörande för att trivas i rollen.
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att:
Identifiera och analysera nätverkshändelser
Följa utvecklingen av standarder och teknologier inom området
Samverka med olika delar av myndigheten
Resor i tjänsten kan förekomma såväl inom Sverige som internationellt.
Du kan
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen inom teknik, IT eller liknande ämnen.
Minst 2 års erfarenhet som nätverksanalytiker, IT-tekniker eller liknande
God vana vid analys av nätverkstrafik, t.ex. i Wireshark
Förmåga att läsa och förstå tekniska standarder (t.ex. IETF, 3GPP)
Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskaper inom kryptologi
Erfarenhet av programmering i Python
Relevanta certifieringar
Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser nedan egenskaper som särskilt viktiga i denna roll:
Initiativtagande - Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Uthållig - Du förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
Kreativ - Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Specialistkunskap - Du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap. Du är en kunskapsresurs för andra.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 40 16. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-05-31
Referensnummer: 2025FRA1966-3
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Nätverk, IT-säkerhet, kryptologi, nätverkssäkerhet, nätverksinfrastruktur, telekommunikation, internetteknologi, informationssäkerhet
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Försvarets Radioanstalt
