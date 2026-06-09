Naturvårdsspecialist
SCA Forest Products Aktiebolag / Skogsbrukarjobb / Umeå Visa alla skogsbrukarjobb i Umeå
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SCA Forest Products Aktiebolag i Umeå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:
SCA Skog AB
Arbetsbeskrivning: Ett hållbart arbetsliv
Just nu söker vi en Naturvårdsspecialist till Umeå. Vill du arbeta i en omväxlande roll med många kontaktytor där dina dagar spenderas både i skogen på kontoret? Har du kunskaper gällande frågor kring natur, miljö och biologisk mångfald?
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
I rollen som Naturvårdsspecialist ansvarar du för att sköta SCAs skogar för ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med hänsyn till miljön och biologisk mångfald. För att bidra till SCAs utveckling samverkar och kommunicerar du med myndigheter, naturvårdsorganisationer och internt inom företaget för att vi tillsammans ska kunna bli bättre. Du är en nyckelperson i arbetet med att både försörja våra industrier med råvara samt bevara och utveckla våra högsta naturvärden i SCAs egna innehav.
Du ingår i en grupp av naturvårdsspecialister och skötselansvariga där ni genom stöd och utbildning till övrig organisation inom SCA Skog är direkt med och bidrar till att vi tillsammans når uppsatta mål rörande hållbarhet, naturvård och möjlighet till avverkning. Du arbetar även i nära samarbete med traktplanering i naturvårdsfrågor.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort naturvårdsintresse och känner engagemang för naturvårdsfrågor såväl som skogsbrukets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. I rollen kommer du samverka med många kontaktytor, både inom och utanför organisationen där din roll innefattar att du coachar och utbildar medarbetare inom området.
Vi lägger därmed stor vikt på dina personliga egenskaper, så som förmågan att kommunicera, samarbeta och genom struktur kunna engagera dig och arbeta med flera olika frågor. För att trivas i rollen ser vi att du: • Har en akademisk utbildning som biolog eller en skoglig utbildning• Har några års arbetslivserfarenhet av skogligt arbete eller inom naturvårdsfrågor• Har B-körkort• Behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet Våra kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Placeringsort Umeå men det går att sitta på fler kontor i verksamhetsområdet tex Dorotea, Vilhelmina eller Åsele. Resor inom tjänsten förekommer, bil tillhandahålls av SCA.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten: Joakim Borg, Områdeschef Skog och Skötsel, joakim.borg@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen: Johanna Holmquist, HR Specialist Rekrytering, johanna.holmquist@sca.com
Facklig företrädare är:• Unionen: Anja Engström anja.engstrom@sca.com
• Akademikerna: Erik Forsberg, erik.forsberg@sca.com
Sista ansökningsdag är 2026-08-02.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5320-44232684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Forest Products Aktiebolag
(org.nr 556379-3586)
903 47 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SCA Skog AB Kontakt
Fru
Johanna Holmquist johanna.holmquist@sca.com 060194000 Jobbnummer
9954627