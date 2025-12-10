Naturvägledare
2025-12-10
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Beskrivning av enheten
Naturum Höga Kusten ligger under enheten Natur i Höga Kusten som arbetar med att bevara, tillgängliggöra och berätta om Höga Kustens säregna natur.
Vi ansvarar för skötseln av Skuleskogens nationalpark och drygt 30 naturreservat, däribland de populära besöksmålen Högbonden, Trysunda och Norrfällsviken. Vi samordnar också förvaltningen av den svenska delen av UNESCO:s världsarv Höga Kusten/Kvarkens skärgård.
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi nu tre naturvägledare:
- 1 tjänst för perioden 7 april - 30 september 2026
- 2 tjänster för perioden 15 juni - 16 augusti 2026
Tjänsterna är placerade vid naturum Höga kusten vid Skuleberget i Docksta.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet som naturvägledare innebär att:
- Ta emot besökare - både enskilda personer och grupper
- Informera om och guida de utställningar som finns i Naturum
- Hålla i programaktiviteter inomhus och utomhus
Utöver detta ingår att delta i den löpande verksamheten, såsom underhåll av utställningarna, kontakter via sociala medier och annat enklare administrativt arbete. Du kommer både att arbeta med andra och driva dina egna arbetsuppgifter framåt.
För den längre tjänsten ingår också att ta emot och guida skolgrupper. Under föreståndarens semester kommer den du som anställs på den längre tjänsten att fungera som ersättare och ansvarig för att den löpande verksamheten upprätthålls.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande med inriktning mot biologi, geologi eller naturvägledning.
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Dina egenskaper och din personliga lämplighet för tjänsten är viktigt för oss. I rekryteringsprocessen kommer vi därför att lägga stort fokus på dina kompetenser. Vi söker dig som är serviceinriktad med god förmåga att samarbeta och kommunicera. För arbetet behövs också god förståelse för hur människor i olika åldrar tar till sig budskap.
Det är meriterande om du har:
- Lokalkännedom och kunskap om Höga Kustens natur och kulturvärden.
- Tidigare erfarenhet av naturvägledning
- Erfarenhet av att arbeta med barn- och skolgrupper.
- Goda språkkunskaper i tyska
Övrig information om rekryteringsprocessen
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi komma att genomföra bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Anna Carlemalm 070–8168688
