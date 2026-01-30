Naturskyddshandläggare Reservatsbildning tidsbegränsad
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Naturskydd
2026-01-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn

Vill arbeta med att skydda några av landets finaste naturmiljöer för framtiden?
Tjänsten är placerade på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, där vi för närvarande är 23 medarbetare.
På enheten arbetar vi med att skydda och bevara de allra finaste guldkornen i den norrbottniska naturen, alltifrån skogar och berg till myrar, vattendrag, hav och hotade arter. Stort fokus ligger på att bilda nya naturreservat men vi arbetar även med åtgärdsprogram för hotade arter samt olika uppgifter kopplade till Natura 2000-systemet.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
De senaste åren har flera stora överenskommelser medfört att det finns ett stort antal blivande naturreservat i länet där ersättningsfrågorna gentemot markägarna är lösta, men där naturreservatsbildningen ännu inte är slutförd. Vi söker därför ytterligare en personer som ska ingå i den arbetsgrupp som arbetar med det sista steget i reservatsbildningsprocessen, det formella bildandet av naturreservaten. Som reservatsbildare kommer ditt fokus att vara på att ta fram beslut och skötselplaner för nya naturreservat samt sköta den administrativa handläggningen fram till beslut. Genom ditt arbete kommer du bidra till att skydda några av landets finaste naturmiljöer för framtiden.
Ansvarsområdena kan komma att ändras och andra arbetsområden tillkomma för att främja din utveckling och för att våra uppdrag förändras över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- en för arbetsuppgifterna relevant akademisk utbildning, som exempelvis biolog eller jägmästare.
- erfarenhet av likartade arbetsuppgifter och kunskaper inom naturvårds- och bevarandebiologi.
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt förmåga att anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
- erfarenhet av att arbeta med GIS.
- erfarenhet av att arbeta på myndighet, gärna med områdesskyddsfrågor.
För att trivas i uppdraget som reservatsbildare behöver du vara driven, strukturerad och noggrann. Du behöver även ha en god samarbetsförmåga, vara självgående samt kunna ha en bra balans mellan snabbhet och kvalitet i ditt arbete.
Det en fördel om du har:
- har kunskap om och erfarenhet av naturförhållandena i norra delen av Sverige.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Tjänsten är en visstidsanställning under perioden preliminärt mars - december.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap. Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd. Övrig information
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1582-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
(org.nr 202100-2478) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Naturskydd Kontakt
Per-Anders Jonsson 010-2255327 Jobbnummer
9713335