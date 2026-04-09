Naturbruksskolan Uddetorp söker fritidsassistent till internat
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.
Vi erbjuder våra gymnasieelever möjligheten att bo på internat. Många har långt att resa och internatet blir en förutsättning för att kunna studera på annan ort än på hemmaplan. Det övergripande målet för verksamheten är att stödja eleverna mot måluppfyllelse i skolan och att eleverna känner sig trygga och får en meningsfull fritid.Publiceringsdatum2026-04-09Beskrivning
I utkanten av Skara, inbäddat i grönska och omgivet av böljande fält, ligger Naturbruksskolan Uddetorp. Här bedriver vi ett konventionellt lantbruk med hjälp av en gedigen maskinpark och den senaste tekniken för hållbar växtodling. Skolan har 200 hektar åker, 16 hektar naturbete och 60 hektar egen skog. På gården finns även 65 mjölkkor, 60 ungdjur och 8 tackor med lamm. På Uddetorp erbjuder vi inriktningen lantbruk. Skolan växer och är populär att söka till. Vi har 184 gymnasieelever och närmare 300 vuxenstuderande på anläggningen.Dina arbetsuppgifter
I internatets arbetslag arbetar vi med boendestöd och fritidsaktiviteter som ett team för alla internatelevers bästa. Med uppdraget att skapa en trivsam och bra boende miljö som främjar elevens skolresultat.
Som anställd på vårt internat har du en viktig vuxenroll och förmågan att lätt skapa sociala relationer med ungdomar. Du är en förebild för eleverna och ska skapa trygghet som gynnar elevernas utveckling.
För att lyckas med uppdraget måste du vara villig upprätthålla goda kontakter med vårdnadshavare då det är en viktig del i vårt arbete. För att det är i samsyn med vårdnadshavarna vi kan skapa en boendemiljö med tolerans och respekt för varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad pedagog, fritidsledare eller har annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av att jobba med unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Som person är du kreativ, nyfiken och har förmåga att skapa goda sociala relationer. Du har en god förmåga till att strukturera, dokumentera och följa upp dina arbetsuppgifter.
Du ska ha god förmåga att hantera svåra situationer och samtidigt kunna ge ett professionellt bemötande och bibehålla en stark tilltro till människors förändrings- och utvecklingsförmågor.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav, liksom grundläggande IT-kunskap. Anställningsvillkor
Timanställning där arbetspass bokas efter verksamhetens behov. Varierande arbetstider, mestadels kvällar, nätter och morgnar. Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att mot utdrag ur belastningsregistret bedöma lämpligheten för anställning. Du ansöker om ett utdrag ur belastningsregistret via polisens hemsida.
Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag och senast 10 maj.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
541 80 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde
Johan Tropp, Sveriges Lärare 070-2417705
9844550