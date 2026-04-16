Naturälskande personlig assistent sökes till Hässelby!
Jag söker en personlig assistent och sommarvikarier. Vi tar det viktigaste först:
Du får inte vara rädd för hundar eller fåglar. Hundar förekommer ofta i min vardag och jag vistas mycket ute bland fåglar.
Du behöver ha en viss fysik som tillåter långa promenader eller cykelturer (räkna med att mina promenader tar minst två timmar).
Du måste förstå vikten av att ha kläder anpassade för utomhusvistelse. Högklackade skor är ingen bra idé, till exempel.
Jag är en person lever ett aktivt liv och tycker mycket om att vara ute. Naturen betyder mycket för mig - jag gillar att fota fåglar, vara ute på utflykter och resa, både inom Sverige och utomlands. Vardagen kan se olika ut från dag till dag, och det är viktigt att du känner dig bekväm med variation.
Min dagsform kan variera, vilket gör att vardagen ibland ser olika ut. Vissa dagar behöver jag mer stöd och närvaro, andra dagar fungerar det bättre om du arbetar mer självständigt. För att vi ska fungera bra tillsammans är det viktigt att du är lugn, tålmodig och flexibel, har ett positivt sinnelag, samt kunna backa undan när det behöva. Jag värdesätter tydlig kommunikation och ett respektfullt samarbete.
Jag har tydliga rutiner och listor att följa, särskilt de dagar då min ork är lägre, så du behöver kunna arbeta självständigt utan att hela tiden få instruktioner.
Känner du att detta låter som något för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. För att du ska bli aktuell för intervju, önskar jag att du skriver ett brev, där du berättar hur just du uppfyller min kravprofil. Vi lägger större vikt vid ditt brev än ditt CV.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122767".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
123 47 FARSTA
