Natur- och turistvärdar till Visit Söderköping
2026-04-10
Nu söker vi dig som vill bidra i ett nytt team med uppdrag att bemanna Ren Ostkust projektet och turistbyrån under sommarsäsongen 2026
För åttonde året genomförs projektet Ren Ostkust med stöd av Naturvårdsverket som syftar till att hålla vår fantastiska Sankt Annas skärgård fri från skräp. Under samma period behöver Söderköpings turistbyrå förstärkas med turistvärdar som välkomnar och informerar besökare under sommaren.
Anställningen innebär alltså möjlighet till spännande variation mellan de två olika uppdragen. Tillsammans gör vi Söderköpings kommun till en än mer hållbar och attraktiv plats!
Som naturvärd inom Ren ostkust utförs städinsatser av stränder och havsband. Städningen sker alltid i team om minst två medarbetare, ofta flera. Vi tar oss ut i skärgården med bil och i förväg bokade båttransporter. Skräpet dokumenteras, vägs och rapporteras under varje pass för att sammanställas och redovisas vid projektets slut. Projektet innebär också informationsinsatser om den marina nedskräpningen och om projektet som sådant till allmänheten.
På turistbyrån är du en välkomnande turistinformatör som bemöter både svenska och utländska besökare med engagemang och gott värdskap. Du guidar besökare till boenden, naturupplevelser, evenemang och tipsar om lokala besöksmål. Du kommer också i viss mån sköta om sociala medier och evenemangskalender samt hantera frågor från lokalbefolkning och företagare inom besöksnäringen under perioden.
Du ingår i ett team om fem medarbetare, varav en arbetsledare som alltid finns tillgänglig. Placering är turistbyrån på Stinsen i centrala Söderköping, där arbetsdagarna startar och slutar. Kvalifikationer
Vi söker ungdomar som hunnit fylla 18 år till tjänsterna. Vissa arbetsuppgifter kan kräva B-körkort. Du är nyfiken, ansvarstagande och tycker om att möta och interagera med människor, både barn och vuxna. Du uppskattar varierade arbetsuppgifter och klarar att jobba både självständigt och att samarbeta i nära team. Ren Ostkust innebär utomhusarbete i alla väder, ibland i utmanande terräng på skärgårdsöarna. Därför behöver du tycka om att vara ute i naturen och röra på dig. En god fysisk förmåga och goda simkunskaper då vi rör oss på och nära vatten är ett krav. Vi ser gärna att du har god kännedom om Sankt Anna skärgård och Söderköping i stort. Intresse och kunskap kring miljö, hållbarhet, natur och turism är ett stort plus. Goda engelskakunskaper är ett krav, tyskakunskaper en bonus.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet samt följa Naturvårdsverkets jämställdhetsmål vid tillsättning av tjänsterna.
Anställning
Antal tjänster: 4
Anställningsform: Särskild visstidsanställning. Timanställd på schema.
Omfattning: Deltid upp till 90 procent, i huvudsak under vecka 27-32.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2025-04-28
Vi erbjuder dig såväl teoretisk som praktisk introduktion för uppgifterna kring strandstädning, värdskapsutbildning samt utbildning i HLR, praktiska livräddningsövningar och Första hjälpen L-ABC. Under anställningen tillhandahåller vi viss arbetsklädsel för båda uppdragen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121150".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), https://www.soderkoping.se/
Margaretegatan 19 (visa karta
)
601 14 SÖDERKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Petra Östelius petra.ostelius@soderkoping.se 012118172
