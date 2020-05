Nattvikarier sommar 2020 till: Äldreboenden - Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst - Apotekarjobb i Härryda

Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst / Apotekarjobb / Härryda2020-05-25Välkommen till Härryda kommun, en arbetsplats där vi tror att olikheter berikar oss och höjer kvalitén. Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar och letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och tar eget ansvar. Vi levererar service med hög kompetens och kvalitet i en kommun som rymmer många spännande projekt och goda kollegor. Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.Till sommaren 2020 behöver vi ytterligare några personer för arbete på nattvikariat på äldreboenden runt om i hela kommunen.2020-05-25Vill du göra skillnad i sommar? Passar det dig att jobba på natten? Vill du jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Vill du dessutom jobba extra innan sommaren är det ett extra plus!Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, och finnas till hands nattetid.Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa.ÄldreboendePå våra äldreboenden möter du människor i behov av vård och omsorg. När du arbetar natt är det viktigt att du kan arbeta självständigt då det är mycket ensamarbete. Du behöver kunna prioritera bland arbetsuppgifter, ta eget ansvar och våga fråga om hjälp men även hjälpa andra kollegor på äldreboendet under natten. Arbetstider för vaken natt är normalt mellan kl. 21 och 07 men variationer förekommer.Meriterande är;utbildad undersköterska,påbörjad undersköterskeutbildning,annan motsvarande vårdutbildning ellererfarenhet av aktuell målgruppVi ser det som en stor fördel om du vill arbeta extra innan sommaren.Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligtGoda datakunskaper18 år (senast dagen då vikariatet påbörjas)Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Grundläggande är att är du är empatisk, engagerad, lugn och ansvarsfull med ett genuint intresse att arbeta med människor. När du arbetar natt behöver du dessutom vara självständig, lösningsorienterad och kunna ta snabba beslut. Det är en fördel om du har erfarenhet från vården då en del beslutsfattande handlar om vården, dvs. om en sjuksköterska ska kontaktas eller inte. Du förväntas kunna ta emot en läkemedelsdelegering då en hel del vid behov medicin delas ut nattetid.ÖVRIGTVi påbörjar rekryteringen efter hand som ansökningarna kommer in så ansök redan idag.Vi ser gärna att du söker tjänsten via Offentliga jobb. Om du önskar skicka din ansökan med brev tar vi emot den på adress:Härryda kommun, Personalfunktionen, 435 80 MölnlyckeKom ihåg att ange referensnumret på den tjänst du söker.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Härryda kommun har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Nattarbete Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. .Timlön eller månadslön, beroende på vikariatets längd och omfattning.Sista dag att ansöka är 2020-06-07Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst5239085