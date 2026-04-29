Nattsjuksköterskor Sommarvikarier - Sommarbonus, Iksu-Kort
Vill du arbeta på en plats där ditt lugn, din kompetens och din närvaro gör verklig skillnad - varje natt?
Axlagården i Umeå är ett hospice som erbjuder specialiserad palliativ vård med fokus på livskvalitet, värdighet och mänsklig närvaro. Nu söker vi dig som vill stärka vårt nattteam.
Sommaren 2026 - bonusersättning för nattarbete
Under perioden 15/6-16/8 erbjuder vi ett bonussystem baserat på arbetade timmar:
200 timmar - 10 000 kr
240 timmar - 12 000 kr
280 timmar - 14 000 kr
320 timmar - 16 000 kr
Ersättningen utbetalas i efterskott.
Du får även tillgång till IKSU Spa under juni-augusti.
Om Axlagårdens nattarbete
På natten är tempot lugnare, men närvaron desto viktigare. Som nattsjuksköterska hos oss arbetar du nära våra gäster och deras närstående, med fokus på:
symtomlindring och trygghet
närvaro i existentiella samtal
stöd till närstående i en känslig stund
att skapa ro, värdighet och kontinuitet genom hela natten
Du arbetar tillsammans med erfaren vårdpersonal och har alltid tillgång till läkarjour.
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska och trivs med ansvar och självständighet
har ett genuint intresse för palliativ vård
är trygg, lyhörd och har förmåga att skapa lugn i komplexa situationer
uppskattar det nära teamarbetet som nattjänst innebär
möter patienter och närstående med värme, respekt och professionalism
Erfarenhet av palliativ vård är meriterande, men det viktigaste är din personlighet och ditt engagemang.
Vi erbjuder
en arbetsplats där du får tid för varje gäst
ett nära, kompetent och stöttande team
en miljö präglad av lugn, omtanke och värdighet
tydliga värderingar och ett starkt etiskt förhållningssätt
möjlighet att bidra till utvecklingen av palliativ vård i regionen
Läs gärna mer om oss på www.axlagarden.sePubliceringsdatum2026-04-29Övrig information
Axlagården har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt, när det verkligen betyder något?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: ansokan@axlagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Axlagården Umeå Hospice AB
903 62 UMEÅ Kontakt
Verksamhetschef
Mats Kärnestad mats.karnestad@axlagarden.se 090156801
