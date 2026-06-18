Nattsjuksköterska till Sabbatsbergsgeriatriken!
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Vill du arbeta på en central och välbelägen arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad? Sabbatsbergsgeriatriken söker nu två sjuksköterskor för nattjänstgöring. Här erbjuds du en stimulerande roll med dubbelt natt-OB och ett luftigt schema som ger goda möjligheter till återhämtning och reglerad dygnsvila.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som sjuksköterska på natten hos oss arbetar du med geriatrisk omvårdnad av äldre patienter som ofta är sköra och multisjuka. Du kommer att ha en självständig roll där du bedömer patienternas status, prioriterar åtgärder och samarbetar med undersköterskor. Vår klinik har dygnet-runt intag och läkare på plats nattetid, vilket innebär att du alltid har stöd när det behövs. Vi erbjuder också möjlighet till hospitering så att du kan känna dig trygg i din roll.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning. Vi kommer eventuellt tillämpa provanställning.
Sysselsättningsgrad är 100 % (heltidsmått är 32:20 timmar/veckan).
Dubbelt natt-OB och förmåner som friskvårdsbidrag på 5000 kr/år och friskvårsdtimme.
Intjänande till tidsbank (kan tas ut som pengar, ledig tid eller pension).
Flexibelt schema med reglerad dygnsvila och som möjliggör återhämtning.
En trygg och utvecklande arbetsmiljö där vi värdesätter både individuellt och gemensamt arbete.
Start enligt överenskommelse.
Vad vi söker
Du är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet inom akutgeriatrik eller annan akutsjukvård.
Du är lösningsorienterad, handlingskraftig och trivs med att arbeta i team.
Du har erfarenhet av arbetsledning och ett gott medarbetarskap.
Du har goda kunskaper i svenska, och andra språkkunskaper är meriterande.Om företaget
Sabbatsbergsgeriatriken är en akutgeriatrisk klinik belägen mitt i Stockholm. Vi arbetar med utredning, behandling och rehabilitering av äldre med komplexa behov. Våra patienter kommer till oss via akutmottagningar, ambulans, direkt från hemmet eller genom remiss från husläkare.
Välkommen till oss! Läs mer om Sabbatsbergsgeriatriken här.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Sabbatsbergsgeriatriken Kontakt
Carin Lhotsky Andersson 08-12336603 Jobbnummer
9971040