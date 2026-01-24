Nattsjuksköterska till Kullen Ekerö
Vardaga AB / Sjuksköterskejobb / Ekerö Visa alla sjuksköterskejobb i Ekerö
2026-01-24
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Ekerö
, Botkyrka
, Salem
, Huddinge
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss. Här får du bra arbetstider, jobba självständigt och ha frihet att utforma ditt arbete. Tjänsten är på nattetid på 70%.
Kullen ligger vid Ekerö centrum och består att 82 lägenheter fördelade på 8 avdelningar.
Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema.
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner: Lättillämpliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser. Du har också möjlighet att ansöka om utbildningstjänst för att bli specialistsjuksköterska.
Karriärmöjligheter: Som sjuksköterska kan du gå vidare och bli enhetschef eller verksamhetschef för ett boende.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din chef finns nära till hands för stöd och för att bolla idéer. En av boendets sjuksköterskor sitter också alltid med i den lokala ledningsgruppen.
Gemenskap och stöd: Du jobbar nära sjuksköterskekollegor, gruppchefer och omvårdnadspersonal. Inom Vardaga finns ett nationellt nätverk för sjuksköterskor för att utväxla inspiration och kunskap.
Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
Höjdpunkterna är baserade på svar från Vardagas 180 sjuksköterskor som listat sina bästa argument för att jobba hos oss. Läs mer om deras svar här.
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten. Beroende på hur många boende vi har på Kullen kan tjänsten innebära att man som sjuksköterska har ansvar för omvårdnadsinsatser på en liten avdelning utöver ansvar för sjuksköterskeinsatser på nattetid.
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal. En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt.
Vi satsar på ledarskapsutveckling för dig som sjuksköterska. En kurs vi kan erbjuda dig att gå är "Att leda utan att vara chef".
Lära känna de boende
Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Tydliga rutiner
För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor. Vårt kvalitetsledningssystem heter Qualimax och är branschledande.
Som ny sjuksköterska hos oss deltar du i vårt digitala introduktionsprogram tillsammans med din mentor för att säkerställa att du får en tydlig introduktion med målet att snabbt komma in i arbetet och våra rutiner.
"Bra samarbete är det allra viktigaste." - Annelie Stavås, sjuksköterska och gruppchef, Göteborg
Om Kullen
Kullen består av två hus. Totalt har vi 82 lägenheter fördelade på åtta avdelningar. Fem av avdelningarna är för boende med demensdiagnos och tre av våra avdelningar är för boende med somatiska besvär.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.
"Jag har alltid blivit trodd och satsad på och när man har idéer så lyssnar arbetsgivaren. " - Mårten Hedberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, StockholmPubliceringsdatum2026-01-24Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: felicia.kasselback@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Läs mer om oss på www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7109205-1806274". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 56 SOLNA Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9702853