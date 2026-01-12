Nattsjuksköterska till Kommunal Primärvård, Falkenberg
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Falkenberg Visa alla sjuksköterskejobb i Falkenberg
2026-01-12
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen i Falkenberg
, Hylte
eller i hela Sverige
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som sjuksköterska i vårt natt-team inom kommunala primärvård (hemsjukvård) i Falkenbergs kommun. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården tillsammans med oss i Falkenbergs kommun. På natten är ni två sjuksköterskor som arbetar. Ni arbetar i nära samarbete med omvårdnadspersonal på särskilt boende och i Trygghetsteamet och ni har hela Falkenbergs kommun som upptagningsområde.
I den kommunala primärvården (hemsjukvården) arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, farmaceut, undersköterskor, assistenter och chefer. Tillsammans arbetar vi i team för att möta patientens behov för ett självständigt liv med god livskvalité. I teamen finns ett gott kollegialt stöd där alla generöst bidrar utifrån erfarenhet, kompetens och yrkeserfarenhet.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i ett team där vi är måna om varandra och har roligt på jobbet. Vi är nyfikna och vill prova nytt och strävar därför efter att förbättra, utveckla och förnya vår verksamhet. Vår målsättning är att vara en arbetsplats där varje medarbetare ges möjlighet att växa i sin yrkesroll och där ett positivt och öppet arbetsklimat utgör grunden för våra förutsättningar att lyckas i vårt arbete.
För oss är det viktigt att ha ett gott bemötande och att dem vi träffar ska känna sig trygga med oss och våra tjänster.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du för en god och säker vård för våra medborgare som är inskrivna i den kommunala primärvården (hemsjukvården), boende i ordinärt boende eller i något av kommunenens boende. I Falkenbergs kommun har vi somatisk vård, korttidsboende, dagverksamhet och demensenheter.
I ditt arbete åker du ut på planerade och oplanerade sjukvårdsuppdrag under jourtid. Ditt arbete kommer att vara omväxlande där arbetet innebär kliniska bedömningar och sjukvårdsuppdrag via telefon eller på plats hos patienten.
Enbart nattschemat är på 70%, möjlighet att utöka sin tjänst med andra pass som är kvällar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande om du har vidareutbildning inom distrikt, geriatrik eller psykiatri, men inget krav. För tjänsten krävs att du har ett giltigt B-körkort.
• Vi tror att du trivs i en föränderlig miljö och har förmåga att ställa om då arbetsuppgifterna snabbt kan variera.
• Vi tror att du ser det som självklart att ha ett gott bemötande och jobba tillsammans med dem vi möter både inom vår verksamhet och med andra aktörer.
• Vi tror att du är trygg i dig själv och i din yrkesroll och har en god självkännedom.
• Vi tror att du känner dig bekväm med att vårda personer i deras hemmiljö oavsett ålder och oavsett nivå på hälso- och sjukvårdsbehov.
• Vi tror att du nyfiken och gärna är med och kommer med idéer, förslag och nya arbetssätt.
• Vi tror att du är trygg med att göra bedömningar självständigt.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298678 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Johansson 0346-885731 Jobbnummer
9677530