Nattsjuksköterska till Gava Kardiologi
2026-02-09
Är du vår nya sjuksköterska? Med stark teamkänsla växer vi och gör skillnad.
Vi söker dig som vill vara med att bedriva avancerad geriatrisk sjukvård i världsklass tillsammans med oss på Gava Kardiologi med inriktning kardiologi. Ansök idag för att bli en del av vårt härliga team!
Du erbjuds
en plats i vårt välkomnande team med högt i tak och där vi värdesätter dig som individ
högteknologiskt avancerade arbetsuppgifter där forskning alltid är i framkant
en individuellt anpassad introduktion och stort fokus på individuell kompetensutveckling
ett utvecklande arbete med sköra äldre med flera bakomliggande diagnoser
att arbeta i ett interprofessionellt team.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Inom Gava Kardiologi vårdas geriatriska patienter med möjlighet till hjärtövervakning. Vårt uppdrag är att ge fortsatt vård och behandling av kroniska sjukdomar vid en akut försämring samt pre- och postoperativt efter exempelvis angiografi. Vi initierarar även rehabilitering/mobilisering för våra patienter och har ett tätt samarbete med extern geriatrik för fortsatt rehabilitering.
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du, tillsammans med undersköterska, för omvårdnaden av tilldelade patienter samt för sjuksköterskans medicinska uppgifter. Arbetet är varierande och inkluderar exempelvis telemetriövervakning, centrala infarter och dränage. Du kommer arbeta inom en hög vårdnivå med stort fokus på akutsjukvård för sköra äldre.
Vi är ett inkluderande team, där vi bekräftar varandra och tror på en arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar i både arbete och utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstiden är förlagt natt och helg med tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för att arbeta med akutsjukvård och omvårdnad av sköra äldre, inklusive rehabilitering och mobilisering efter exempelvis kirurgiska ingrepp
är trygg, stabil och har självinsikt, med förmåga att bemöta patienter och kollegor på ett professionellt och anpassat sätt utifrån situation och behov
tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbetssätt och driver processer framåt, särskilt i situationer som kräver noggrann övervakning och medicinska beslut
samarbetar väl med andra och bidrar till en inkluderande arbetsmiljö, där du lyssnar och kommunicerar tydligt samtidigt som du bidrar till teamets utveckling
gör korrekta prioriteringar, hanterar komplex medicinsk information och visar gott omdöme i akuta och oförutsägbara situationer
ser helheten i patientens vårdbehov och förstår vikten av samarbete med andra aktörer, exempelvis extern geriatrik, för att säkerställa bästa möjliga rehabilitering och fortsatta insatser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Tidigare erfarenhet inom akutsjukvård
Tidigare erfarenhet inom kardiologi
Tidigare erfarenhet inom vård av äldre.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
