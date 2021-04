Nattsjuksköterska till akutgeriatrisk avdelning - Aleris Närsjukvård AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Om Aleris NärsjukvårdAleris Närsjukvård AB bedriver geriatrik, ASIH, sluten palliativ vård, vårdcentral, primärvårdsrehabilitering och basal hemsjukvård. Ett tydligt vårdkoncept med god samverkan möjliggör säkra vårdövergångar för våra patienter. Våra medarbetare drivs av stort engagemang, hög delaktighet och delar våra värderingar tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Vi använder oss av bakgrundskontroll vid anställning.Vi är sedan den 1 april 2020 en del av Aleris Sverige AB. Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Efter sammanslagningen har Aleriskoncernen i Skandinavien 5 400 medarbetare och omsätter 7 miljarder SEK. Aleris ägs av Triton.På Aleris känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. De förändringar vår bransch genomgår innebär möjligheter för oss att tänka om och tänka nytt. Det gillar vi och det är något som vi tycker utmärker oss. Snabba beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt. Du också?Avdelning 52 är en akutgeriatrisk avdelning med dygnet runt-intag. Till oss remitteras patienter från akuten, ambulansen, slutenvården, hemmet (primärvården) och SäBo. Vanliga förekommande diagnoser är infektioner, KOL, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes mm.Medelvårdtiden är ca 1 vecka.För att ge den bästa vården arbetar vi i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, samt vid behov dietist, logoped och kurator. Alla vardagliga aktiviteter på avdelningen ingår i patientens mobilisering.Vi har en koordinator som ansvarar för den sociala planeringen för våra geriatriska patienter; håller i möten med kommunen samt rapporterar till hemtjänst, primärvården och SäBo inför utskrivning.Vi är stolta över vår gemenskap på avdelningen som kännetecknas av hjälpsamma kollegor och ett gott samarbete i ett glatt gäng.Avd 52 har ansvar för akuttelefonen på kliniken.Det innebär att en av våra sjuksköterskor alltid har akuttelefonen på sig och att vi i händelse av hjärtstopp/akut händelse backar upp de andra avdelningarna med defibrillator och akutväska. All omvårdnadspersonal på kliniken har S-HLR-kompetens. Sjuksköterskorna på avd 52 har även A-HLR-kompetens.Vi dokumenterar i Take Care och använder oss av Stelpa (dokumentation i iPad som kopplas till Take Care).Vi erbjuder fri läkarvård, friskvårdsbidrag samt personalgym.Vi arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i team.I arbetet på natten ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom; omvårdnad, läkemedelsadministrering (där vi använder oss av slutenvårdsdos), medicintekniska uppgifter mmVi har nyligen gjort en extra satsning på natten genom att se över löner samt att vi strävar mot sjukskötersketätare pass nattetid.Vi behöver nu stärka upp vårt stabila nattgäng med ytterligare en sjuksköterska då en av våra medarbetare går i pension.2021-04-12Vi söker dig, sjuksköterska, med några års erfarenhet från slutenvård.Du har ett intresse för patientnära vård, tycker om att arbeta i team och är flexibel.Tidigare nattjänst är meriterande men inte ett krav.Under din första tid hos oss får du individanpassad introduktion.Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpasAnställningens omfattning: Heltid/deltid. Heltid = 32,25h/vTillträde: Enligt överenskommelseLöneform: MånadslönKollektivavtal: FinnsVid intresse, kontakta:Enhetschef Lena Karbing; 070-168 41 43Ansökan och kontaktVi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du enklast genom att klicka på "skicka ansökan" till höger och fylla i dina uppgifter. Sista ansökningsdag är 2021-05-09 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Karbing på tel. 070-168 41 43.Hoppas att vi hörs!--------------------------------------------------------I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.