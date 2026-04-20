Nattsjuksköterska
2026-04-20
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Sjuksköterska till natten - bli en trygghet i hela Mönsterås kommun
Vill du ha ett av de mest ansvarsfulla och varierande jobben inom kommunal vård? Vi söker nu en trygg sjuksköterska som vill arbeta 80 % med fokus på natt och kväll i vår vackra kustkommun.
I Mönsterås kommun arbetar vi nära våra medborgare. Som nattsjuksköterska hos oss är du kommunens medicinska expert när lugnet lagt sig. Din insats är avgörande för att våra invånare ska känna sig trygga i sina hem, oavsett om det är i ordinärt boende, på ett SÄBO eller inom LSS.
Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ett rörligt och omväxlande arbete där du täcker hela kommunens behov under sena kvällar och nätter. Du arbetar brett mot:
* SÄBO: Särskilt boende för äldre.
* LSS: Bostäder med särskild service.
* Ordinärt boende: Hemsjukvård i patienternas egna hem.
Dina arbetsuppgifter varierar från planerade insatser till akuta bedömningar. Du leder det medicinska arbetet och handleder omvårdnadspersonalen på plats. För dokumentation och planering använder vi oss av Lifecare, så har du erfarenhet av det är det meriterande, men vi erbjuder givetvis en grundlig introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med den frihet och det ansvar som nattarbete innebär.
* Legitimerad sjuksköterska: Vi ser gärna att du har några års erfarenhet, men din personliga trygghet i yrkesrollen är viktigast.
* Självständig beslutsfattare: Du känner dig bekväm med att göra kliniska bedömningar och prioritera dina insatser självständigt.
* Samarbetsförmåga: Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta med personal inom olika verksamhetsområden
* Körkort: B-körkort är ett krav för att du ska kunna utföra arbetet i hela kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tjänstgöringsgrad: 80 %.
Arbetstider: Huvudsakligen förlagt till natt, men kvällspass förekommer enligt schema. Helgtjänstgöring ingår.
Digitala verktyg: Vi arbetar i det moderna verksamhetssystemet Lifecare för att säkra god dokumentation och patientsäkerhet.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Om du kallas till intervju kommer vi även begära ett utdrag från belastningsregistret.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318735".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
383 22 MÖNSTERÅS
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Tomas Ingesson tomas.ingesson@monsteras.se 010-353 73 65 Jobbnummer
